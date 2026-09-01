El exdirector deportivo del Guadalajara admitió públicamente su descontento por cómo algunos exjugadores del Rebaño se lanzan en su contra.

Chivas es uno de los clubes más importantes de México y del continente, por lo que no todos los jugadores que logran vestir la camiseta rojiblanca logran trascender en la institución tapatía, en donde algunos jugadores han culpado a directivos de sus respectivas salidas, en donde Ricardo Peláez ha sido de los más señalados en años recientes.

El exDirector Deportivo del Guadalajara tomó las riendas del equipo durante tres años, en donde probó muchas fórmulas para conseguir el campeonato, pero sin éxito, en donde tuvo que truncar los procesos de varios futbolistas dentro del conjunto tapatío.

Es por eso que Ricardo Peláez admitió abiertamente sentir “tristeza” por algunos jugadores que le culpan de que se fueron del chiverío como Gael Sandoval, Eduardo López o Josecarlos Van Rankin, en donde les cuestionó en dónde continuaron sus carreras después de sus respectivas salidas de la escuadra de la Perla de Occidente.

“He visto muchos podcast y ayer vi uno y he visto otros donde me han criticado a mi mucho: ‘Y Peláez me quitó’, ‘Y Peláez me corrió’. ¿Y dónde están esos jugadores que me han criticado mucho? ¿Qué carrera hicieron después? ¿En dónde terminaron? Porque es muy fácil echar culpas.

“Ayer vi a Gael Sandoval y te digo el nombre para tirarme. A veces contamos medias historias y falta la otra mitad, esa no se cuenta. Y Chofis y Van Rankin y casos así que me dan tristeza por la manera en cómo se expresan, pero no hacen una autocrítica seria y profunda de qué pasó en sus carreras después”, declaró el exdirectivo en entrevista con el Re.Portero de Yosgart Gutiérrez.

¿Qué fue de Gael Sandoval?

El mediocampista ha sido un trotamundos buscando nuevas oportunidades de seguir jugando, por lo que ha fichado con el Wellington Phoenix, Vancouver FC, Leones Negros, Alianza FC y el Comunicaciones. Actualmente es agente libre en búsqueda de nuevas oportunidades.

¿Qué fue de Chofis López?

Después de estar involucrado en una fiesta en donde Dieter ‘N’ fue demandado por cuestiones de índole sexual, el club decidió ponerlo como transferible, mandándolo al San José Earthquakes en donde brilló en la MLS. Posteriormente volvió a la Liga MX con el Pachuca en un intercambio por Santiago Ormeño.

A finales del 2025 rescindió su contrato con los Tuzos y ahora se dedica a atender sus negocios fuera de las canchas, aunque ha declarado que oficialmente no está retirado y sueña con volver al futbol profesional.

¿Qué fue de Josecarlos Van Rankin?

Después de no entrar en planes del Guadalajara, el lateral se ha mantenido en búsqueda de proyectos para seguir vinculado a la pelota, en donde ha jugado en la liga de Bulgaria con el Etar Veliko Tarnovo, posteriormente en la Kings League con el Peluche Caligari y actualmente se vinculó al Atlético Morelia en Liga de Expansión.