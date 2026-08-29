Todos los detalles para que no te pierdas el siguiente partido del Guadalajara que será visitando al conjunto potosino.

El Apertura 2026 está por llegar a la mitad, por lo que todos los clubes de la Liga MX apretarán el acelerador hasta el fondo para tratar de colarse a la Liguilla, en donde Chivas está obligado a mantenerse como uno de los más grandes contendientes al título del futbol mexicano y su siguiente adversario será el Atlético de San Luis.

El Guadalajara registró un arranque de torneo irregular, en el que poco a poco ha ido recomponiendo el rumbo, por lo que se mantiene como uno de los contendientes más serios al campeonato, etiqueta que debe de ir revalidando semana tras semana.

El conjunto potosino ha tenido un torneo complicado, ya que permanece en la parte baja de la tabla de posiciones, por lo que tratará de convertir al Guadalajara en un trampolín para cambiar su presente y cerrar fuerte en la segunda mitad del Apertura 2026.

¿Cuándo y dónde se jugará el Atlético de San Luis vs. Chivas?

El partido correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en la cancha del Estadio Libertad Financiera, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Atlético de San Luis vs. Chivas?

El compromiso entre el Guadalajara y la escuadra de San Luis será transmitida por la señal de ESPN, por lo que será en señales de televisión de paga. Vía streaming podrá ser visto por la plataforma Disney+.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026