El Guadalajara se mete al Estadio Hidalgo con la consigna de sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones de la Liga MX.

Chivas ha recuperado su mejor versión futbolística, por lo que el siguiente reto será mantener ese alto nivel de juego durante todo el torneo, por lo que ahora el siguiente ensayo será contra Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo.

El Guadalajara sigue aprendiendo a sobrevivir sin la presencia de Armando González, por lo que requiere de que el resto de sus atacantes se mantengan inspirados frente al arco rival, por lo que ante los Tuzos tratarán de mantener la contundencia que presumieron el pasado fin de semana contra Xolos.

Pachuca vs. Chivas EN VIVO