Chivas visitará este sábado a Pachuca por la Jornada 6 del Apertura 2026, en un partido que representa una nueva oportunidad para el Guadalajara de confirmar que la goleada por 5-2 sobre Xolos de Tijuana no fue producto de la casualidad. El Rebaño Sagrado llega con la confianza renovada y buscará sumar tres puntos más para mantenerse en los primeros puestos de la Tabla General.

Del otro lado estará un Pachuca que necesita reaccionar después de un comienzo complicado, pues los Tuzos apenas han conseguido una victoria, un empate y tres derrotas en sus primeros cinco encuentros. Además, el partido tendrá el atractivo especial del reencuentro con Alan Mozo y del duelo entre Gabriel Milito y Benjamín Mora, quien ya consiguió derrotar al estratega rojiblanco durante el Apertura 2025.

Chivas se enfrenta a Pachuca este sábado.

Para este encuentro, la gran duda en la alineación de Chivas estará en la línea de cinco defensores, especialmente en la posición de carrilero derecho. El Guadalajara confirmó en su convocatoria que Richard Ledezma ya está disponible después de superar las molestias que le impidieron jugar contra Xolos, por lo que habrá que esperar para saber si recupera la titularidad o si Milito decide mantener de inicio a Santiago Sandoval, quien tuvo una destacada actuación ante Tijuana.

Por otro lado, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González continúan fuera debido a sus respectivas lesiones musculares y siguen trabajando en su recuperación. Ante estas ausencias, Miguel Gómez podría volver a acompañar a Luis Romo y Diego Campillo en la defensa, aunque tampoco se descarta que el estratega argentino le dé una oportunidad a Luis Rey.

Finalmente, la cantera rojiblanca vuelve a levantar la mano en la convocatoria de Chivas con las inclusiones de Jesús Hernández, Samir Inda y Ángel Chávez. Los futbolistas de las categorías inferiores y de Tapatío tendrán la oportunidad de acompañar al Primer Equipo en su visita a Pachuca y buscarán convencer a Gabriel Milito para recibir minutos en Primera División.

La lista oficial de convocados de Chivas ante Pachuca