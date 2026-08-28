Todos los detalles para que no te pierdas el compromiso del Guadalajara en la Bella Airosa correspondiente al torneo local mexicano.

Chivas ha recuperado la memoria futbolística, pero ahora deberá demostrarlo nuevamente en calidad de visitante cuando se enfrente al Pachuca en el duelo correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2026 desde la cancha del Estadio Hidalgo.

Los dirigidos por Gabriel Milito nuevamente están peleando la parte alta de la tabla; sin embargo, desean seguir escalando peldaños, además de recuperar confianza y de paso, seguir mejorando en búsqueda del sueño de conseguir el título de Liga MX en este semestre.

Por su parte, el Pachuca ha tenido un irregular arranque de torneo con Benjamín Mora en el banquillo al sumar solamente 4 puntos de 15 posibles, por lo que ahora tratarán de salir del bache futbolístico a costa del Guadalajara, por lo que tratarán de hacer valer la localía.

¿Cuándo y dónde se jugará el Pachuca vs. Chivas?

El duelo correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2026 entre Tuzos y Chivas está pactado a disputarse este sábado 29 de agosto en la cancha del Estadio Hidalgo, partido que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

Encuesta ¿Cuál resultado crees que consiga Chivas en su visita al Pachuca? ¿Cuál resultado crees que consiga Chivas en su visita al Pachuca? Triunfo de Chivas Empate Derrota Ya votaron 7 hinchas

¿Cómo ver EN VIVO el Pachuca vs. Chivas?

El duelo entre el Guadalajara y el Pachuca no contará con opciones gratuitas para poder observar el partido de Liga MX, ya que las únicas opciones para ver este compromiso será por las señales de Fox y Fox One. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

¿Cómo van Chivas y Pachuca en la tabla de posiciones del Apertura 2026?