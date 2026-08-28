Chivas se enfrentará a Pachuca este sábado con la intención de demostrar que la goleada sobre Xolos de Tijuana no fue un resultado aislado, sino una muestra del nivel que puede alcanzar el Guadalajara. Del otro lado estarán unos Tuzos que necesitan darle la vuelta a su complicado inicio de torneo y que además cuentan con un entrenador que conoce muy bien al Rebaño Sagrado.

Sin embargo, si algo puede presumir el Guadalajara en sus enfrentamientos recientes contra Pachuca es una clara paternidad que ya se extiende por cuatro años. Se trata de una racha que Gabriel Milito buscará prolongar por algunos meses más, mientras que Benjamín Mora intentará terminar con el dominio rojiblanco desde el Estadio Hidalgo.

Chivas le ganó 2-0 al Pachuca el partido pasado.

Para encontrar la última victoria de Pachuca sobre Chivas hay que remontarse hasta el Clausura 2022, específicamente al partido de la Jornada 2 disputado el 16 de enero en el Estadio Hidalgo, el mismo escenario donde se jugará el encuentro de este sábado. Desde aquella noche, los Tuzos no han vuelto a conseguir un triunfo frente al Guadalajara.

Después de aquella victoria del conjunto hidalguense, Chivas consiguió tres empates y posteriormente hiló cinco victorias consecutivas contra Pachuca. Dos de esos triunfos llegaron como visitante y los otros tres fueron en el Estadio Akron, dejando claro que la racha favorable al Rebaño Sagrado no depende de la sede en la que se dispute el encuentro.

Además, Chivas llega en mejor momento que Pachuca en el Apertura 2026. El Guadalajara ocupa actualmente el cuarto lugar de la Tabla General con tres victorias, un empate y una derrota, mientras que los Tuzos se encuentran en la posición 14 con un triunfo, un empate y tres derrotas, por lo que necesitan reaccionar cuanto antes.

Benjamín Mora sabe de la mala racha de Pachuca ante Chivas, pero buscará complicar al Guadalajara

Benjamín Mora conoce la racha negativa que Pachuca mantiene ante Chivas, aunque considera que pertenece a procesos anteriores y aseguró que no es algo que le preocupe de cara al encuentro. El entrenador de los Tuzos, que ya sabe lo que significa vencer al Guadalajara, buscará nuevamente encontrar la fórmula para complicar al Rebaño Sagrado y conseguir un resultado positivo frente a su afición.