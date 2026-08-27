Chivas viene de enfrentar a Tijuana y se alista para enfrentar a los Tuzos por la jornada seis del Apertura 2026. Previo al partido, Benjamín Mora afirmó que quiere enfrentar al Guadalajara el próximo sábado.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachucaluego de haber goleado por 5-2 en el Estadio Akron. A poco más de un día para el enfrentamiento, Benjamín Mora advirtió al equipo de Gabriel Milito al señalar que quiere enfrentar al Guadalajara, el cual señala que vive un gran momento.

El martes el técnico de los Tuzos mantuvo diálogos con Claro Sports en el que señaló que él sabe cómo superar al Rebaño Sagrado. “Esa recuperación en medio campo fue entrenada, ha sido entrenada durante muchos partidos para tener transiciones desde ese lugar, y bueno, salió. Conozco a Oso González, conozco a los jugadores de Chivas desde hace mucho tiempo y creo que si no nos apretábamos en esa zona. Ellos iban a tener más facilidad para vulnerarlos”, expresó.

Tras su palabra al inicio de la semana, el técnico de Pachuca volvió a hablar en conferencia de prensa y se mostró confiado y motivado con enfrentar al Guadalajara. “Entiendo lo que significa enfrentar a Chivas en un ambiente pesado, en un ambiente fuerte y en un ambiente complicado. En 2025 enfrentamos a Chivas en dos ocasiones y en casa superamos a las Chivas de Milito que venían haciendo bien las cosas y conozco su funcionamiento”, comentó.

Benjamín Mora Ilusionado con enfrentar a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Hoy, en este gran escenario con Pachuca, tengo muchas ganas de enfrentar a Chivas. Tengo mucha ilusión y sé que estará la afición, porque Chivas vendrá a llenar este estadio con mucha de su gente, pero también sé que Pachuca va a contrarrestar apoyando a sus jugadores para que seamos fuertes en ese sentido. Después ir minuto a minuto”.

Pachuca pone condiciones para a la afición de Chivas

Chivas enfrenta a Pachuca en el Estadio Hidalgo el próximo sábado, pero desde la directiva Tuza quieren imponer condiciones a nuestra afición. Según diversos reportes, los chivahermanos podrán ingresar al inmueble hidalguense, pero sin playeras rojiblancas.