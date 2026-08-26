Los Tuzos implementaron una sorpresiva restricción para impedir que su estadio se pinte de rojo y blanco de cara al duelo del próximo fin de semana.

Chivas y Pachuca se enfrentarán el próximo fin de semana como parte de la jornada 6 del Apertura 2026 en la cancha del Estadio Hidalgo; sin embargo, en la escuadra de los Tuzos no estarían dispuestos a recibir una invasión rojiblanca, por lo que tomaron una drástica decisión en la venta de boletos.

El reportero de TV Azteca, Omar Villarreal, destapó que aún hay boletos disponibles para el partido del próximo fin de semana; sin embargo, desde la misma boletera se avisa que si el aficionado intenta ingresar con indumentaria alusiva al Guadalajara, no se le permitirá el acceso al recinto de la Bella Airosa.

“Arrancamos con esta decisión que tomó la dirigencia del Pachuca respecto a una zona del estadio que es la cabecera norte, la cual es la única que queda disponible para el partido del sábado (…) El gran detalle y que incluso en la página se especifica, es que las personas que compren boletos en la cabecera norte, no podrán entrar al estadio con camiseta de Chivas“, detalló Villa Villa en su canal de YouTube.

¿Cuáles son las indicaciones del Pachuca sobre la cabecera norte contra Chivas?

Zona Exclusiva Local: La venta de boletos y el acceso a la sección Cabecera Norte es estrictamente y exclusivamente para aficionados del Pachuca FC.

Restricción de Vestimenta: Por motivos de seguridad y políticas del estadio, NO se permitirá el ingreso a esta sección a ninguna persona que porte el jersey, colores o artículos representativos del equipo visitante.

Derecho de Admisión: En caso de presentarse con la indumentaria del equipo rival, el personal de seguridad negará el acceso a esta zona, independientemente de contar con boleto pagado.

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¿Cuándo se jugará el Pachuca vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto cuando el Rebaño visite al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.