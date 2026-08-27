El Millonario de Argentina se quedó sin DT, por lo que los rumores nuevamente se dirigen hacia México, pero en el Guadalajara tienen su postura con el Mariscal.

River Plate sigue cosechando malos resultados, por lo que la paciencia en Eduardo Coudet se ha agotado, por lo que los rumores nuevamente se dirigen hacia México por los entrenadores argentinos que hay en la Liga MX, en donde evidentemente uno de los más atractivos es Gabriel Milito.

El entrenador de las Chivas sigue ganando más y más prestigio en Sudamérica debido al brillante trabajo que está realizando con el Guadalajara, por lo que nuevamente están surgiendo rumores que lo ponen en el radar del Millonario; sin embargo, en el Rebaño Sagrado están tranquilos pese al escándalo que se hace en Argentina.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, destapó que en el redil están muy tranquilos y satisfechos con el accionar de Gabriel Milito ante los rumores, por lo que no les prestan importancia y confían ciegamente en las palabras del Mariscal.

“Hoy volví a preguntar y me volvieron a decir: ‘no hay absolutamente nada. El profe está de lo más tranquilo. Nunca nos ha dado siquiera una señal de sospecha de que pueda estar negociando a las espaldas del club'”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes son las otras opciones que suenan en Argentina para dirigir a River Plate?

Actualmente, en el Millonario han optado por darle el voto de confianza a Leonardo Ponzio como interino; sin embargo, desde Argentina se están manejando varios nombres de entrenadores importantes, aunque también tres estarían en México y se trataría de Gabriel Milito, Matías Almeyda y Hernán Crespo, quien llevaría la ventaja según diversos reportes.

¿Cuándo se jugará el Pachuca vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto cuando el Rebaño visite al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.