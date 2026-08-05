El comunicador destapó una teoría en la que todo podría tratarse de una estrategia para que Amaury Vergara y compañía pisen el acelerador en la renovación del argentino.

Millones de aficionados de Chivas se asustaron después de que desde Argentina surgiera el rumor de que River Plate tendría en mente a Gabriel Milito como entrenador de emergencia en caso de que continúen los malos resultados con Eduardo Coudet al frente del conjunto Millonario, en donde dicha versión ha sido desmentida.

El propio Gabriel Milito fue el encargado de ponerle punto final a las especulaciones en plena conferencia de prensa, asegurando que su objetivo es ser campeón con el Guadalajara, por lo que no prestará atención a ofertas o interés de otras instituciones; sin embargo, en el panorama surgió una teoría que no luce descabellada.

Y es que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, compartió una teoría de conspiración que ronda por su cabeza, en donde el entorno del entrenador argentino podría sacar algunos rumores para presionar a la directiva de Chivas a sentarse a negociar planificando una renovación, aunque dejó en claro que es solamente una suposición suya.

“Yo no dudaría, conociendo malas prácticas, no descartaría que alguien, y no necesariamente Gabriel Milito, sino que alguien de su entorno, algún representante o algún empresario empiece a mover el nombre de Gabriel Milito para generar presión en la directiva y tratar de buscar una conversación, un análisis, reuniones o acercamientos para buscar la renovación de Gabriel Milito. Es una suposición completamente mía”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto le resta de contrato a Gabriel Milito con Chivas?

El entrenador argentino firmó contrato en el verano del 2025 con el Guadalajara, un acuerdo que sería por los siguientes dos años, por lo que en este momento está ingresando a su segundo año de contrato, por lo que las negociaciones de renovación deberán acordarse a la brevedad para evitar que surja cualquier posibilidad de que salga el sudamericano.

Actualmente, existen versiones encontradas, ya que Chema Garrido aseguró que no tiene conocimiento de que ya hayan entablado algún tipo de conversación para extender el vínculo contractual entre ambas partes, mientras que otros comunicadores como Jesús Bernal o César Huerta aseguran que el deseo dela directiva rojiblanca es retener a Milito.

¿Qué dijo Gabriel Milito para desmentir su salida de Chivas?

“No tengo nada para decir porque ya algo me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas. Estoy enfocado solamente en Chivas. Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo a los jugadores y a los dirigentes a obtener algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo”, expresó el timonel rojiblanco.