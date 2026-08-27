Alan Mozo fue uno de los tantos jugadores que se fue de Chivas, pero horas antes del duelo en Hidalgo afirmó que le gustaría volver a Verde Valle.

El próximo sábado Chivas enfrentará a Pachuca por la jornada seis del Apertura 2026 de la Liga MX en la que se volverá a reencontrará con Alan Mozo en el Estadio Hidalgo. Previo al partido contra los Tuzos, el exdefensor rojiblanco señaló que quiere volver a jugar en el Rebaño Sagrado, pero que el próximo fin de semana quiere ganar.

Uno de los grandes movimientos que llevó adelante la directiva rojiblanca junto a Gabriel Milito fue realizar una enorme limpia que ejecutó tras el Apertura 2025. Fueron diez jugadores los elementos cortados por nivel, indisciplinas o problemas con el cuerpo técnico ante una decisión en el once titular.

Uno de los futbolistas que fue borrado de Chivas porque era la última opción en el carril fue Alan Mozo, quien fue prestado a Pachuca. A poco más de un día para el choque contra los Tuzos, el lateral derecho dejó en claro que el próximo sábado quiere ganarle al Rebaño Sagrado.

Alan Mozo quiere volver a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Nunca me había tocado enfrentar a las Chivas después de que salí. Es un lindo partido para mí, de poder ver a viejos compañeros, a gente que quiero mucho. (…) Hay varios compañeros ahí que les quiero ganar, así que lo voy a dar todo desde donde me toque este fin de semana”, comentó en diálogo con Claro Sports.

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Por otro lado, a Alan Mozo se le acaba su préstamo con los Tuzos en diciembre y señaló que le gustaría volver a jugar con el Guadalajara. “Yo siempre soy feliz de regresar a Chivas. Pero bueno, yo vivo en el presente. Hoy represento a Pachuca. Soy un profesional, lo doy absolutamente todo”, declaró. Y añadió: “Ya en diciembre será un momento importante para mi carrera para ver si me quedo acá, regreso a Chivas o qué nueva oportunidad sale para mí”.

¿Cuándo y a qué hora se juega Chivas vs. Pachuca?

El duelo entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Hidalgo. El partido se podrá ver por Fox Sports y Fox One en territorio mexicano.