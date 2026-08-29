Chivas enfrenta al Pachuca en el Estadio Hidalgo, un partido en el que quiere salir con los 3 puntos sí o sí.

Chivas visitará este sábado a Pachuca por la Jornada 6 del Apertura 2026, en un partido importante para el Guadalajara después de la goleada por 5-2 sobre Xolos de Tijuana. El Rebaño Sagrado buscará confirmar el buen momento mostrado la semana pasada y mantenerse en la parte alta de la Tabla General, mientras que los Tuzos intentarán aprovechar su condición de local para dejar atrás su irregular comienzo de torneo.

Para este encuentro, Gabriel Milito recuperará a Richard Ledezma, quien apunta a retomar su lugar como carrilero derecho. Esto significaría que Santiago Sandoval, uno de los jugadores que más destacó contra Xolos, tendría que comenzar el partido desde la banca. Por otro lado, José Castillo y Daniel Aguirre continúan descartados para enfrentar al conjunto hidalguense.

¿A qué hora se juega el Pachuca vs Chivas de la Jornada 6 del Apertura 2026?

El partido entre Pachuca y Chivas se jugará este sábado 29 de agosto a las 5:00 p. m. del centro de México, sobre la cancha del Estadio Hidalgo. El Guadalajara buscará sumar una nueva victoria para mantenerse en los primeros puestos del campeonato, además por supuesto de acercarse al liderato general.

Posible alineación de Chivas ante Pachuca

Raúl Rangel

Santiago Sandoval

Miguel Gómez

Luis Romo

Diego Campillo

Hugo Camberos

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

Posible alineación de Pachuca vs Chivas