Chivas se enfrenta a Pachuca la tarde de este sábado en un partido importante para el Guadalajara, pues el equipo buscará demostrar que la goleada sobre Xolos de Tijuana no fue un caso aislado, sino el resultado del trabajo que ha realizado Gabriel Milito. Además, el estratega argentino buscará cobrar revancha ante Benjamín Mora, y afortunadamente contará con más futbolistas disponibles respecto al encuentro de la jornada anterior.

Liga MX evitó error en el uniforme de Chivas para el partido contra Pachuca

Durante los días previos al partido entre Guadalajara y Pachuca, la página oficial de la Liga MX había adelantado que Chivas utilizaría su uniforme de local acompañado de calcetas rojas, algo poco habitual cuando el Rebaño Sagrado viste su indumentaria rojiblanca. Sin embargo, la información fue actualizada en las últimas horas y finalmente el Guadalajara utilizará las tradicionales calcetas azul marino, por lo que su uniforme tendrá la combinación que suele utilizar como local.

Mateo Chávez y Armando González ya conocen a sus rivales en Europa League, no se enfrentarán por ahora

Armando González y Mateo Chávez ya conocen el camino que tendrán que recorrer en la Europa League después del sorteo de la fase de liga. El Olympiacos de la Hormiga tendrá como rivales a equipos como Milan, Marseille y Hoffenheim, mientras que el AZ Alkmaar de Chávez se medirá, entre otros, con Juventus y Benfica. Por ahora, los dos canteranos de Chivas no se enfrentarán, aunque todavía existe la posibilidad de que sus caminos se crucen en la fase eliminatoria.

Armando González fue convocado para el partido contra el Asteras y está cada vez más cerca de debutar con el Olympiacos

Armando González fue incluido en la convocatoria del Olympiacos para visitar al Asteras este domingo, por lo que el delantero mexicano está cada vez más cerca de disputar sus primeros minutos en el futbol europeo. La Hormiga ya acumula varios entrenamientos con el conjunto de El Pireo y, aunque será José Luis Mendilibar quien decida si entra al terreno de juego, todo apunta a que su esperado debut podría producirse muy pronto.

Confirman que Richard Ledezma sí está disponible contra Pachuca, Daniel Aguirre y José Castillo descartados

Richard Ledezma finalmente está disponible para enfrentar a Pachuca después de superar el dolor en la rodilla que le impidió participar contra Xolos. Gabriel Milito había adelantado que la molestia no era grave y el mediocampista podrá ser considerado para el partido en el Estadio Hidalgo. En contraste, Daniel Aguirre y José Castillo quedaron descartados para este compromiso, por lo que el entrenador argentino tendrá que definir si mantiene la fórmula que funcionó ante Tijuana.

Chivas dejó de ser el equipo más valioso de CONCACAF, pero recuperaría el puesto pronto

Chivas perdió momentáneamente el primer lugar como el equipo más valioso de la Concacaf después de la salida de Armando González, quien estaba valuado en 15 millones de dólares. El América pasó a ocupar la cima después de incorporar a Edwin Cerrillo, pero el Guadalajara podría recuperar el puesto próximamente si se concretan las posibles salidas de Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, dos de los futbolistas más valiosos del conjunto azulcrema.