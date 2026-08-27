Hugo Camberos es una de las figuras que no para de brillar en los últimos dos partidos de Chivas. En medio de este contexto, revelan por qué ahora recibe oportunidades con Gabriel Milito.

Uno de los jugadores que comenzó a brillar en las Chivas de Gabriel Milito es sin duda Hugo Camberos, quien por el carril izquierdo hizo temblar a Seattle Sounders, Santos Laguna y Tijuana. En medio de la posibilidad de que sea convocado a la Selección Mexicana, revelan que el canterano comenzó a ganar más oportunidades ya que estuvo predispuesto a jugar en otras posiciones y que llegó a ser probado como nueve.

A lo largo de los últimos años se habló mucho sobre la posibilidad de que el Rebaño Sagrado pueda vender al futbolista que brilló en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF. Especialmente porque fue considerado el mejor jugador del certamen de clasificación tras ser campeón de goleo con cinco anotaciones.

Mientras Chivas se alista para enfrentar a Pachuca, comenzó a surgir el rumor de que Hugo Camberos podría ser convocado a los próximos amistosos de la Selección Mexicana en la fecha FIFA con Rafa Márquez como entrenador. En medio de esta información, César Huerta reveló que la joya de 19 años tendría estas oportunidades porque se adaptó a lo que pide Gabriel Milito, quien lo llegó a probar como nueve.

Hugo Camberos es uno de los jugadores que brilla en Chivas en el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

“Hoy empieza a tener más oportunidades con Gabi Milito. Casi no había tenido porque ya se los había platicado aquí, la disposición a salir de una zona de confort en la que ya estaba muy acostumbrado y que dominaba plenamente que era jugar por fuera, adelante, y por la banda le había costado mucho. Eso le había negado oportunidades y hoy tiene más disposición”, comentó.

Y agregó: “Le dijo al profe sí coloque donde quiera y que incluso fue probado durante la pretemporada, ya les he platicado aquí, como doble nueve. Como doble punta y con buena disposición, con buen desempeño, con mucha actitud de lograrlo y desempeñarse bien pues esto le ha valido que sea más considerado”.

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¿Juega Hugo Camberos ante Pachuca?

Una de las grandes dudas que surge es quiénes van a ser los carrileros de Chivas para enfrentar a Pachuca. Todo indica que Richard Ledezma volverá a ser titular por Santiago Sandoval, mientras que Hugo Camberos se mantendría por la banda izquierda como lo hizo desde que Bryan González se retiró lesionado.