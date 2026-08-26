Hugo Camberos y Santiago Sandoval se han convertido en dos de las grandes sensaciones de Chivas durante las últimas semanas. Después de brillar con la Selección Mexicana durante el Premundial Sub-20, ambos regresaron al Guadalajara y demostraron que tienen argumentos suficientes para competir seriamente por un lugar importante dentro del once titular.

Después de aparecer como titulares por las bandas en la goleada por 5-2 sobre Xolos de Tijuana, en la que los dos jóvenes tuvieron un peso importante dentro del fuerte despliegue ofensivo del Rebaño Sagrado, Camberos y Sandoval tuvieron una tarde completamente diferente. Este martes participaron en una dinámica de Chivas eSports en la que jugaron Roblox junto a varios aficionados rojiblancos, dejando además un momento que terminó provocando las risas de quienes seguían la transmisión.

Durante la sesión con los aficionados, Hugo Camberos decidió poner la canción “Arremángala, Arrempújala” mientras jugaba con los seguidores del Guadalajara. La situación rápidamente se convirtió en una especie de fiesta virtual, pues el canterano comenzó a liderar una fila de aficionados que bailaban detrás de él mientras lo seguían por el juego, demostrando también su personalidad fuera de las canchas.

La escena se volvió todavía más divertida por lo que ocurrió con Santiago Sandoval. Mientras sus compañeros continuaban con la dinámica, el futbolista se quedó sin conexión a internet y su pantalla solamente mostraba el intento de reconectarse con los aficionados. El inesperado problema terminó convirtiéndose en otro de los momentos más comentados de la transmisión y provocó todavía más risas entre quienes estaban viendo la sesión.

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Más allá de esta divertida convivencia, todo apunta a que Camberos y Sandoval seguirán teniendo oportunidades importantes con Chivas durante las próximas jornadas. En el caso de Hugo, la lesión de Bryan González parece que todavía lo mantendrá fuera algunas semanas, mientras que Santiago podría continuar recibiendo minutos incluso con el regreso de Richard Ledezma. Por ello, la goleada ante Xolos podría no haber sido una aparición aislada para ninguno de los dos jóvenes.

¿Hay interés de Europa para fichar a Hugo Camberos y Santiago Sandoval?

Durante los últimos días también han surgido fuertes rumores sobre un posible interés de visores europeos en Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Incluso se ha mencionado que algunos observadores estuvieron presentes durante la goleada contra Xolos y quedaron sorprendidos por el rendimiento de ambos canteranos. Sin embargo, hasta el momento todo se mantiene en el terreno de los rumores, pues no existe ningún acercamiento formal ni una negociación por ninguno de los dos futbolistas. Por ahora, ambos deberán concentrarse en seguir aprovechando sus oportunidades con el primer equipo.