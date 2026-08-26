Chivas acaba de vender a Armando González a Olympiacos de Grecia. En medio de la salida de Hormiga, la afición pide la incorporación de un nuevo atacante, pero la realidad indica que el camino que deben optar es otro.

La salida de Armando González a Olympiacos abrió un nuevo debate en Chivas debido a que la afición pidió que vayan por un atacante a pesar de que Gabriel Milito afirmó que la plantilla estaba cerrada. Más allá de la declaración del timonel rojiblanco, es un hecho que el Guadalajara no debe ir por un atacante para reemplazar a Hormiga porque no hay uno igual, y que el argentino debe apostar por los goles de Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda, Santiago Sandoval, Jesús Hernández y Diego Latorre.

En redes sociales y diferentes plataformas fueron varios los chivahermanos que comenzaron a pedir un atacante tras la salida del nacido en Aguascalientes. Se escribió el nombre de Alí Ávila de Querétaro, Luis Puente de Atlante y hasta el de Brandon Vázquez con actualidad en Austin FC de la MLS.

Es cierto que la lógica indica que ante la salida de un jugador titular, el club debe ir a buscar un jugador que rinda ni bien se ponga la playera de Chivas, en especial ante la salida de Armando González. La reacción de la afición es entendible porque se acaba de ir el goleador de la temporada 2025-2026 en un torneo en el que el Guadalajara es candidato al título.

Armando González es nuevo jugador de Olympiacos. (Foto: X / @Olympiacos)

Más allá de la declaración del técnico argentino, quien afirmó que el plantel estaba cerrado, vale la pena destacar que la directiva hace bien en no ir por otro delantero, ya que no hay garantías de que Alí Ávila, Luis Puente u otro nombre puedan rendir como se espera.

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Pero ante la salida de Armando González, es importante ver a un Gabriel Milito que encuentre soluciones en Chivas como lo hizo en su primera temporada. A su vez, cuenta en el primer equipo con tres jugadores que tienen su cuota goleadora como Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Santiago Sandoval, quien puede jugar como interior y llegar como nueve en el ataque. Por otro lado, el Guadalajara necesita seguir apostando por sus fuerzas básicas y aquí se abre la oportunidad de ver a jugadores como Jesús Hernández y Diego Latorre de Tapatío.

¿Qué jugadores pueden volver a Chivas en el 2027?

Por otro lado, es un hecho que para el Clausura 2027, Chivas volverá a contar con delanteros que se encuentran prestados. A Teun Wilke se le termina el contrato con Fortaleza de Colombia, mientras que el Rebaño Sagrado cuenta con una cláusula de repesca con Deportes Tolima por Sergio Aguayo.