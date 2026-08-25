Desde el final del Clausura 2026 ya se sabía que Armando González estaba en la mira de varios clubes de Europa y todo parecía indicar que su salida de Chivas sería cuestión de tiempo. A pesar de ello, la directiva rojiblanca decidió no fichar a otro delantero y, por el contrario, mandó a préstamo a Sergio Aguayo, quien parecía haberse consolidado como la tercera opción para el ataque durante las ausencias de La Hormiga.

Al final, González sí terminó dejando el Guadalajara con el Apertura 2026 ya iniciado para cumplir su sueño europeo con el Olympiacos, una situación que obligó a Gabriel Milito a realizar ajustes en su once inicial. Y es que no solamente se trataba del delantero titular indiscutible, sino de un futbolista cuyas características tenían un peso importante en el modelo de juego del Rebaño Sagrado, que buscaba constantemente generar ocasiones de peligro para aprovechar su capacidad de definición.

Ricardo Marín apunta a ser el delantero titular de Chivas.

Ahora, para sorpresa de muchos, todo parece indicar que Ricardo Marín será el elegido por el estratega argentino para ocupar el lugar que dejó La Hormiga. Los zapatos parecen muy grandes de llenar, especialmente porque González fue campeón de goleo del Apertura 2025 y subcampeón de goleo del Clausura 2026, anotando 24 goles durante la temporada pasada, prácticamente un tercio de todos los tantos que consiguió Chivas.

Como siempre, los datos pueden ayudarnos a responder si Marín realmente tiene las características necesarias para asumir este reto. Al llevar sus estadísticas a 90 minutos para hacer una comparación justa con otros delanteros con mayor actividad, el 4K aparece como el segundo atacante que más presiona a sus rivales en toda la Liga MX, además de ubicarse entre los delanteros con mayor porcentaje de tiros a puerta, mejor producción goleadora y mayor cantidad de duelos aéreos ganados. Es decir, sus características encajan bastante bien con lo que Chivas puede necesitar tras la salida de González.

Su efectividad frente al arco también es un punto a su favor. Durante la temporada pasada, Ricardo Marín anotó siete goles, incluido uno en Liguilla, a pesar de que sus goles esperados apenas alcanzaron los cuatro. Esto significa que consiguió convertir con mucha mayor frecuencia de lo que indicaban las ocasiones que tuvo, una señal de que es un delantero capaz de aprovechar las oportunidades cuando aparecen, algo fundamental para un equipo que acaba de perder a su principal goleador.

Ricardo Marín ya respondió de la mejor forma con tres goles en dos partidos como titular

Y si los números todavía dejaban alguna duda, Ricardo Marín ya respondió de la mejor manera en sus dos últimos partidos como titular. Frente a Santos Laguna consiguió un gol y contra Xolos de Tijuana apareció con un doblete, para sumar tres anotaciones en apenas dos encuentros. Los zapatos de Armando González serán difíciles de llenar, pero el 4K ya demostró que tiene argumentos para convertirse en el nuevo referente ofensivo de Chivas y poner sus características al servicio del juego colectivo del Rebaño Sagrado.