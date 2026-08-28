Marco Fabián es uno de los canteranos más talentosos y exitosos que ha tenido Chivas en los últimos 20 años, ya que su calidad brilló con el Rebaño Sagrado, en el extranjero y hasta con la Selección Mexicana; sin embargo, el mediocampista tuvo una carrera llena de escándalos.

Uno de los más recordados fue en el que protagonizó en el Apertura 2011, cuando el Guadalajara se enfrentó a los Tecos en la cancha del Estadio Jalisco, en donde Marco Fabián abrió el marcador, causando polémica nacional tras simular que le disparaba en la cabeza a Alberto Medina, festejo que causó revuelo en todo el país.

Es por eso, que 15 años después, el exjugador del Eintracht Frankfurt de Alemania, contó cómo surgió dicho festejo, en donde la idea habría surgido de parte del Venado, quien le sugirió hacerlo por un videojuego que estaba de moda, en donde no imaginaron el impacto negativo que tendría en México esa acción.

“Eres el mejor jugador de la cancha, pero te está comiendo del tema extracancha. Ahorita no puedes ni salir de tu casa. Acababa de pasar el desmadre de cuando festejo un gol, haciendo alusión con el Venado Medina a una pistola y él se tira. No podía ni salir a la calle porque me veían como si hubiera sido un sicario. En los titulares era: el sicario Fabián.

“Te lo juro que el Venado fue el de la idea. Me decía: ‘oye, hay que hacer un festejo como de risa’. Lo planeamos antes del partido, porque él a veces bailaba con Omar Bravo o el Bofo. Me dice: ‘el que meta gol, le dispara al otro como en el videojuego’. Me toca meter el gol, fue contra Tecos, metí hat-trick.

“Yo ya ni me acordaba, corrí festejando y veo al Venado que viene: ‘el festejo, el festejo’. Y nada más le hice así y él se deja caer (…) Cuando acaba el partido, salgo en la prensa y baja el Vicepresidente: ¿Marco, qué acabas de hacer?.

“Nadie habló ni se acordaban de los goles que había metido, ni que habíamos ganado. ‘¿Cómo se te ocurre? El país cómo está. Tú jugando con eso’. Vino una cagada, pero horrible.”, recordó en entrevista con el Escorpión Dorado.

¿Cómo salió Marco Fabián de ese escándalo nacional?

Marco Fabián recordó el complicado momento que vivió en el que tuvo que viajar a Ciudad Juárez para dar una conferencia de prensa para solicitar disculpas en una entidad que era víctima de violencia constante, en donde inclusive recordó que su hermano falleció siendo víctima del crimen organizado.

A los dos días se seguía hablando de eso. Me agarra Jorge Vergara y me dice: ‘¿Sabes qué? Tienes que salir a pedir disculpas. Me sube a su avión privado y en ese entonces estaba mucha violencia en Ciudad Juárez. Angélica Fuentes, es de Ciudad Juárez, me sube a su avión privado. Vamos y vamos a dar una conferencia con toda la prensa en Juárez, estando el gobernador”, concluyó el ahora dueño del Rangers de Escocia.