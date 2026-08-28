Gabriel Milito tendrá tres novedades para visitar a los Tuzos en la cancha del Estadio Hidalgo, en donde destaca el regreso del carrilero que estaba lesionado.

Las lesiones se han convertido en un severo dolor de cabeza de Chivas en este Apertura 2026 debido a que en las semanas recientes varios futbolistas se han ido lastimando; sin embargo, Gabriel Milito adelantó hace unos días que jugadores como Richard Ledezma, José Castillo y Daniel Aguirre estaban en la recta final de sus respectivas recuperaciones.

Sin embargo, de cara al partido contra el Pachuca correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2026, algunos reporteros pudieron observar cuáles jugadores se subían el camión para emprender el viaje a la Bella Airosa, en donde se confirmó el regreso de Richy Ledezma; sin embargo, los otros dos lesionados quedaron descartados para este compromiso.

El comunicador de Claro Sports, José María Garrido, confirmó esta información al asegurar que tanto José Castillo como Daniel Aguirre quedaron descartados, además de los llamados de Ángel Chávez y Jesús Hernández para encarar el duelo frente a los Tuzos.

“Esperábamos ver ya a José Castillo, pero no está. Esperábamos los avances en materia de que Dani Aguirre también estuviera cerca de la convocatoria y no estuvo tampoco. Las únicas tres novedades, tres caras nuevas en esta plantilla de jugadores que fueron a Pachuca para enfrentarse al equipo de Benjamín Mora.

“Son tres caras nuevas: primero del que va a ser titular: Richard Ledezma (…) El otro que se sube a la convocatoria, el caso del defensa central del Tapatío, Ángel Chávez. El otro jugador si bien salió a la banca el otro día, pero sigue siendo la novedad es el caso de Jesús Hernández”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Pachuca vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto cuando el Rebaño visite al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.