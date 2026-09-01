La Pina recordó tres jerseys del Guadalajara que considera los más feos de la institución, en donde en todas esas ocasiones se usaron colores que no iban con la identidad del club.

Chivas es el club más grande de México y suele tener, en su jersey de local, indumentarias elegantes que van acorde a su relevancia dentro del futbol mexicano; sin embargo, hay ocasiones en que las marcas suelen hacer apuestas arriesgadas con las indumentarias de visita que terminan dejando un recuerdo negativo entre aficionados y hasta exjugadores como Omar Arellano.

La Pina recordó algunas de las playeras más feas que recuerda en la historia del Guadalajara, en donde las tres serían de los últimos 20 años y curiosamente todas son en calidad de visitante, debido a que usaban colores que se alejaban radicalmente de la historia de la escuadra de la Perla de Occidente.

“De hecho, este que decimos que era raro, era igual, pero verde. Sí estaba feo. No tengo idea, nada qué ver con Chivas (…) Y el siguiente torneo también salió uno medio raro con los números como plata. Era todo blanco con verde.

“Ese es el peor. El naranja con gris. De hecho metí un doblete contra Chivas USA. Horrible. Esos son los tres peorcitos que me tocaron con Chivas”, aseguró el exdelantero del Guadalajara en el Podcast 41:10.

¿De cuáles playeras habló Omar Arellano?

Para la temporada 2007-2008, la marca Reebok decidió innovar y sacudirse la tradición para la equipación de visitante, en donde decidió utilizar un jersey blanco con vivos en verde en el cuello y en la espalda, causando polémica entre los aficionados del Rebaño.

Para la temporada 2008-2009, Reebok decidió apegarse a dichos colores, por lo que la segunda equipación era de un diseño idéntico al de local, pero con colores distintos, ya que usaron el verde y negro, además de las tradicionales rayas blancas.

Para el Apertura 2009 y Bicentenario 2010, el Guadalajara intentó generar un cambio a la modernidad, por lo que se anunció el cambio del escudo, modificación que no fue bien recibido por la afición, en donde también se implementó un jersey de visitante muy polémico de naranja con vivos en grises.

¿Cuáles fueron los mejores momentos de la Pina Arellano con Chivas?

Es por eso que tras la salida de Omar Bravo rumbo al Deportivo la Coruña en el 2008, la Pina asumió el rol de delantero rojiblanco, en donde se fue ganando el cariño de la afición actuaciones memorables, siendo parte del Rebaño que consiguió triunfos legendarios.

Aunque no tuvo la oportunidad de quedar campeón con el Guadalajara, el extremo mexicano vivió momentos importantes con el jersey rojiblanco como encabezar la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana 2008, el golazo contra el Atlético Paranaense, algunos goles en Clásicos Nacionales y hasta ser pieza clave para golear al Barcelona 4-1 en el 2011.