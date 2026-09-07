Spartak de Moscú está interesado en los servicios de Roberto Alvarado. En medio de este contexto, el Guadalajara sabe muy bien qué piensa el Piojo al respecto.

Este domingo todo Chivas se revolucionó debido a que Spartak de Moscú envió una oferta de ocho millones por Roberto Alvarado. En este panorama, Diego Ivey, periodista de ESPN, confirmó que la postura del Piojo es quedarse en el Guadalajara ya que está cómodo con su familia y que no hay competencias europeas en Rusia.

Es claro que el Piojo no solo es una pieza clave del Rebaño Sagrado en el Apertura 2026, sino que además es su estrella. Desde sus pies nacen varias jugadas de gol como sucedió el sábado ante Atlético de San Luis en el 1-0 de Santiago Sandoval.

Por esta razón no es extraño que Spartak de Moscú haya decidido enviar una oferta millonaria por Roberto Alvarado. Sin embargo, la directiva no solo la rechazó, sino que además sabe muy bien que la postura del Piojo es quedarse porque el conjunto ruso no tiene competencias europeas y que está cómodo en Guadalajara.

¿Chivas vende a Roberto Alvarado?

“La situación de Roberto el Piojo Alvarado: el Guadalajara recibió una oferta del Spartak de Moscú. Una cifra alrededor de los 8 millones de dólares, la cual fue rechazada por la propia directiva tapatía. Inclusive, consultando en el entorno del jugador, no es una opción que le motive, contemplando en que en estos momentos él está cómodo con su familia viviendo en Guadalajara, ya un par de años que está acoplado, y que, bueno, contemplando que en Rusia no tienen competencia en torneos europeos”, reveló Diego Ivey en ESPN.

Cabe destacar que horas más tarde César Luis Merlo, reconocido periodista de fichajes, confirmó en redes sociales que el Guadalajara había rechazado una millonaria oferta de 15 millones de dólares por Roberto Alvarado. El motivo de esta decisión es porque consideran al Piojo como pieza clave en la estructura de Gabriel Milito.

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¿Cruz Azul cuenta con un porcentaje de la ficha de Roberto Alvarado?

Como se sabe, Roberto Alvarado llegó a Chivas a cambio de la carta de Uriel Antuna. El acuerdo señalaba que cada club se quedaba con el 50% de una futura venta del futbolista. Sin embargo, son varias las fuentes que señalan que el Rebaño Sagrado ya es dueño de la totalidad de su carta.

Imagen generada con ChatGPT.

Según Jesús Bernal, dicho acuerdo se cerró tras firmar la renovación, mientras que Alfredo Olivares de Diario Récord señaló que el Rebaño Sagrado pagó esa suma al rechazar su parte en la venta de Antuna a Tigres. Por su parte, Gerardo González, periodista de Vamos Azul, reveló que la Máquina perdió su porcentaje luego de que el futbolista formara parte del Guadalajara transcurrido un tiempo.