Roberto Alvarado es una de las figuras de Chivas en el Apertura 2026. Tras la goleada ante Atlético de San Luis, confirman que el Piojo sería del interés de Spartak de Moscú.

Chivas acaba de golear por 3-0 a Atlético de San Luis y se acomodó en la tabla general de posiciones. En medio de este contexto, Gibrán Araige confirmó en su cuenta de X que Spartak de Moscú quiere fichar a Roberto Alvarado a cambio de ocho millones de dólares. Según el periodista de TUDN, el Guadalajara analiza la oferta por el mediocampista.

El Guadalajara llevó adelante un enorme mercado de pases debido a que logró cerrar el fichaje de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, dos jugadores que eran pretendidos por varios gigantes de la Liga MX. A su vez, pudo acomodar a jugadores que no eran tenidos en cuenta y logró vender por una buena suma a Armando González.

Ayer Roberto Alvarado volvió a ser clave para que Chivas supere a Atlético de San luis ya que asistió a Santiago Sandoval para el 1-0 parcial por la jornada 7 del Apertura 2026. En medio de este marco, destapan que el Guadalajara habría recibido una oferta millonaria de Spartak de Moscú para quedarse con el fichaje del Piojo.

Desde Rusia buscan fichar a Roberto Alvarado. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por Gibrán Araige, periodista de TUDN, el Guadalajara estaría analizando la propuesta del conjunto ruso. Sin embargo, el Rebaño Sagrado la estaría desestimando por dos importantes razones. La primera es relación a la suma debido a que la consideran baja, mientras que la segunda es que en Verde Valle saben lo importante que es el mediocampista en el armado de Gabriel Milito por lo que no quieren dejarlo ir.

Cabe destacar que a Roberto Alvarado que tiene 29 años y que le quedan poco más de dos años de contrato con Chivas. Restará saber si el Piojo tiene la intención de dar el salto al futbol de Rusia, país que no está incluido en competencias europeas por su guerra con Ucrania.

¿Por qué Roberto Alvarado es clave en Chivas?

Una de las principales razones por las que Roberto Alvarado es clave en Chivas es debido a que con sus pases y gambetas puede romper la defensa rival. A su vez, no solo sabe jugar como interior, sino que además lo sabe hacer como carrilero y extremo.