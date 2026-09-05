La posibilidad de que Chivas fichara a Erik Lira era muy lejana, pero ahora se acaba de haber aún más difícil.

Chivas cuenta con uno de los mejores planteles no solo de la Liga MX, sino de toda la Concacaf, con futbolistas sumamente talentosos y, en prácticamente todas las posiciones, al menos dos alternativas para Gabriel Milito. Esta profundidad ha provocado que tanto el entrenador como la directiva rojiblanca hayan dejado claro que no tienen contemplado incorporar más refuerzos durante este semestre.

Sin embargo, una de las zonas en las que la afición rojiblanca desea ver una renovación es el mediocampo defensivo. En ese sentido, el nombre de Erik Lira comenzó a sonar con mucha fuerza después de que el mediocampista de Cruz Azul no pudiera concretar su traspaso al Mónaco de la Ligue 1 de Francia durante el mercado de fichajes que acaba de cerrar.

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De hecho, algunos aficionados e incluso insiders cercanos al Guadalajara comenzaron a pedirle a la directiva que analizara la posibilidad de fichar al mediocampista de Cruz Azul, aprovechando parte de los ingresos obtenidos por la venta de Armando González. Para muchos, un futbolista con las características de Lira sería justamente la pieza que le hace falta a Chivas para tener un plantel todavía más completo y aumentar sus posibilidades de pelear por el título.

Sin embargo, esta operación ya estaba prácticamente descartada debido a la postura de Chivas de no buscar más refuerzos. Ahora, además, Filipe Luis, entrenador del Mónaco, lanzó una declaración que prácticamente le cierra la puerta a Erik Lira para llegar al Guadalajara o a cualquier otro equipo de la Liga MX, pues dejó claro que el conjunto francés volverá a intentar su fichaje durante el mercado de invierno.

El entrenador brasileño fue contundente al señalar que para él Erik Lira es un jugador de nivel mundial y lo quiere sí o sí en su equipo. Filipe Luis lamentó que el Mónaco no pudiera concretar la operación en este mercado debido únicamente a trámites administrativos, por lo que aseguró que volverán a buscar al mexicano en invierno. Esta postura podría provocar que tanto Cruz Azul como el propio futbolista prefieran mantener su situación actual y esperar una nueva oportunidad para concretar su llegada al futbol europeo, cerrando la posibilidad, de por sí lejana, de una llegada a Chivas.

¿Cuánto está pidiendo Cruz Azul para dejar salir a Erik Lira del equipo?

La oferta que terminó siendo aceptada por Cruz Azul por parte del Mónaco para hacerse con los servicios de Erik Lira habría sido de 8 millones de euros por el 80% de su carta, además de algunas variables que podrían representar otros 3 millones de euros. En términos económicos, se trata de una cantidad similar a la que Chivas recibió por Armando González, por lo que el Guadalajara sí habría tenido la capacidad financiera para intentar el fichaje de Lira, aunque todo apunta a que la decisión deportiva de no incorporar más jugadores terminó siendo determinante.