Mientras el primer equipo de Chivas se prepara para enfrentar al Atlético de San Luis la noche de este sábado en el Estadio Alfonso Lastras, la Sub-21 ya tuvo actividad ante el cuadro potosino con un resultado sumamente positivo. La cantera rojiblanca consiguió una importante victoria que se espera sirva para levantar el ánimo del equipo después del complicado inicio de torneo que había tenido.

Antes de este encuentro, el Guadalajara tenía una marca de un triunfo, tres empates y una derrota, resultados que lo colocaban en el lugar 13 de la Tabla General. Eso sí, cabe recordar que Chivas Sub-21 tenía un partido menos que el resto de los equipos, por lo que comenzar a sumar de a tres era imprescindible para escalar posiciones y mantener vivo el objetivo de llegar a la Liguilla.

Apenas 45 minutos fueron suficientes para que el Guadalajara tomara una amplia ventaja frente al cuadro tunero. Al minuto 7, Raúl Martínez abrió el marcador, mientras que al 32′ Gael García apareció para poner el 0-2. Finalmente, al 41′, Hugo Mata culminó una gran primera mitad para colocar el 0-3 antes del descanso y prácticamente sentenciar el encuentro desde los primeros 45 minutos.

Con el partido prácticamente controlado, el Guadalajara bajó el ritmo durante la segunda mitad, situación que permitió al San Luis generar algunas oportunidades y conseguir el gol de la honra al minuto 51. El marcador ya no se movió y Chivas Sub-21 consiguió un triunfo fundamental para comenzar a recuperar terreno, consciente de que deberá mostrar una versión mucho más sólida si quiere defender el título conseguido en el Clausura 2026.

Precisamente, Hugo Mata es uno de los jugadores de Fuerzas Básicas que más ha levantado la mano para tener minutos con el primer equipo, por lo que habrá que seguir de cerca su evolución. Este gol podría devolverle confianza al delantero y darle un nuevo impulso en su intento por convencer a Gabriel Milito de que merece recibir una oportunidad próximamente con el conjunto rojiblanco.

Chivas Sub-21 le da la oportunidad a varios jugadores menores de 19 años ante Atlético de San Luis

El director técnico Luis Arce también aprovechó el encuentro para darle oportunidad a varios futbolistas menores de 19 años que comienzan a buscar un lugar dentro de la Sub-21. Gerson Gutiérrez, de apenas 17 años, y Gael García, de 18, fueron titulares, mientras que otros seis jóvenes tuvieron participación desde el inicio o aparecieron entre los futbolistas disponibles en la banca, demostrando que la cantera rojiblanca continúa apostando por el desarrollo de sus nuevos talentos.