Una de las grandes promesas de Chivas en la línea defensiva era Diego Ochoa. Sin embargo, el canterano decidió salir a Necaxa y no ha sumado minutos bajo la conducción de Martín Varini.

Uno de los jugadores que debía regresar a Chivas y que decidió salir a préstamo fue Diego Ochoa. El defensa formado en Verde Valle es una de las grandes promesas del futbol mexicano y que se encuentra cedido a Necaxa, club en el que no vio minutos. ¿Fue la mejor decisión que tomó?

No hay dudas de que llegar al Guadalajara de Gabriel Milito significa para los jugadores recibir un fuerte apoyo, pero al mismo tiempo ser exigidos al máximo. Son varios los insiders que señalan que el argentino es un entrenador que apapacha a los jóvenes, que escucha a los referentes y que los hace sudar la gota gorda con cada entrenamiento a todos por igual.

Uno de los jugadores de Chivas que tenía que regresar luego de su préstamo con FC Juárez fue Diego Ochoa. Sin embargo, ni bien arribó le pidió a la directiva del Guadalajara salir a préstamo a otro club y se incorporó a Necaxa.

Diego Ochoa no juega en Necaxa.

Según las estadísticas de Transfermarkt, el canterano del Guadalajara en este inicio de campeonato no vio minutos con el primer equipo y en la Sub-21 de los Rayos. Cabe destacar que fue convocado a la Selección Mexicana Sub-23 a disputar los Juegos Centroamericanos, pero a su regreso no vio acción.

No hay que olvidarse de que en FC Juárez vivió una situación similar con Pedro Caixinha en el Clausura 2026 debido a que no sumó minutos. Sin embargo, con Martín Varini en los Bravos sumó 275 minutos en cinco partidos.

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¿Por qué Diego Ochoa decidió salir de Chivas?

Luego de confirmarse la decisión de salir a Necaxa, César Huerta reveló que el propio Diego Ochoa prefirió salir de Chivas ya que sabía que con Gabriel Milito no tenía asegurado el lugar. “El Guadalajara tenía la intención de ponerlo a competir y ponerlo a la vista de Gabriel Milito para que fuera él quien decidiera si le serviría o no. (…) ¿Qué pasó en el tema de Diego Ochoa? Hubo una comunicación de los representantes de Diego Ochoa y el propio Diego Ochoa con la dirigencia del Guadalajara para expresar su preocupación de que pudiera tener pocos minutos de acción con Gabriel Milito”, reveló el periodista de Diario AS el pasado 28 de mayo.

Y agregó: “Toda vez que Gabriel Milito tiene bien armada su defensa central, tiene muy armados sus suplentes, tiene muy armada la jerarquía de su plantel y para poder acceder a minutos tendría que suceder algo extraordinario para ir subiendo en el escalafón y poder llegar a tener minutos de participación. Entendiendo que el plantel de Gabriel Milito está muy bien armado quienes son los titulares, quienes son los suplentes, quienes pelean puestos y quienes no, entendiendo esto supuso el joven futbolista que tendría pocas opciones acá y sugirió al Guadalajara de buscarle la posibilidad de un nuevo préstamo en un equipo que pudiera tener más participación”.