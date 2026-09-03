Armando González parece haber caído con el pie derecho en el Olympiacos, toda vez que el delantero mexicano fue recibido con bombo y platillo después de convertirse en uno de los fichajes más caros en la historia del conjunto de El Pireo. Sin embargo, La Hormiga no solamente ha generado expectativas fuera de la cancha, sino que ya comenzó a responder con buenas actuaciones después de sumar minutos tanto en Liga como, sobre todo, en la Copa de Grecia.

De hecho, este miércoles La Hormiga disputó su primer partido como titular con el Olympiacos y respondió de la mejor manera posible, pues consiguió marcar un gol y también registró una asistencia. Su actuación fue tan destacada que terminó siendo reconocido como el jugador del partido, dejando claro que está dispuesto a competir por un lugar importante dentro del plantel. Ahora, la gran pregunta para la afición mexicana es cuándo volverá a jugar y, sobre todo, si tendrá posibilidades de comenzar nuevamente como titular.

El próximo compromiso del Olympiacos será en la Super Liga de Grecia y nuevamente tendrá que jugar en calidad de visitante. El conjunto de El Pireo enfrentará al Volos New Football Club este sábado 5 de septiembre a las 10:00 de la mañana, hora del centro de México. Para fortuna de los aficionados mexicanos, el encuentro será transmitido por Claro Sports a través de todas sus plataformas, incluido su canal de YouTube, por lo que será relativamente sencillo seguir los primeros pasos de Armando González en el futbol griego.

En cuanto a la posibilidad de que vuelva a ser titular, es cierto que Armando González dio un partidazo ante el AE Larisa, pero también hay que poner la actuación en contexto. El rival del Olympiacos pertenece a la segunda división del futbol griego, por lo que la exigencia fue considerablemente menor a la que encontrará en la Super Liga. Por ello, lo más probable es que José Luis Mendilibar quiera seguir llevándolo de a poco y probarlo ante rivales de mayor jerarquía antes de entregarle la titularidad de manera habitual en Liga.

Dicho esto, también es una realidad que la actuación de González ya le puso presión a Ayoub El Kaabi, delantero titular del Olympiacos y campeón de goleo de Grecia la temporada pasada. El atacante marroquí no ha podido marcar en los dos partidos que ha disputado durante este inicio de campaña e incluso falló un penal que estuvo cerca de costarle el triunfo a su equipo. Con este panorama, la competencia interna por los minutos promete ser intensa y La Hormiga ya levantó la mano para demostrar que puede ser una alternativa real.

Armando González falló una ocasión clara de gol y deberá corregir eso si quiere tener más minutos de juego

La principal diferencia para Armando González entre tener más o menos minutos, o incluso conseguir convertirse en titular, podría estar en su capacidad para aprovechar las ocasiones claras que tenga frente al arco. Ningún delantero en el mundo convierte todas las oportunidades que genera, pero la efectividad de cara a portería ha sido uno de los principales puntos a corregir de La Hormiga. Ahora que juega en un futbol más competitivo, mejorar este aspecto será fundamental si quiere consolidarse y brillar con el Olympiacos.