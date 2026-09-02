El exdelantero de la Selección Mexicana y del Guadalajara, se mostró complacido porque el juvenil está arrancando de buena manera su ciclo en el Viejo Continente.

Armando González sigue dando pasos firmes para convertirse en un referente del futbol mexicano en el futuro, no solamente por haberse ido vendido a Europa por una fuerte cifra, sino porque ya anotó su primer gol con el Olympiacos en Grecia, logro que emocionó hasta a Jared Borgetti.

El legendario goleador se mostró satisfecho por la primera anotación de la Hormiga en su nuevo club, recordando que no habrá paciencia con él debido a que llega como refuerzo, además de que debe seguir mejorando para poder construir una carrera legendaria en el futbol del Viejo Continente.

“Como todo delantero, siempre es importante hacerte presente en el marcador lo más pronto posible y más cuando llegas a un club nuevo. Que la afición espera eso de ti, porque llegas con esa obligación. Me da gusto que ya, en pocos minutos, haya anotado. El partido pasado tuvo sus oportunidades, que eso es lo importante, que un jugador tenga oportunidades, no importa que las falle, pero que las tenga, porque le van a llegar.

“Hoy tuvo la oportunidad de jugar de inicio y se hizo presente en el marcador. Me da gusto, porque eso le va a dar confianza a él, pero sabe que tiene que seguir creciendo, tiene que seguir trabajando para aprovechar cada momento que esperan de él lo mejor. Seguramente él tiene en mente por delante una trayectoria bastante grande, ojalá que lo pueda lograr. Para el delantero, goles es alimento”, declaró el exgoleador en ESPN.

¿Cómo le fue a Jared Borgetti en Chivas?

El exgoleador fichó como refuerzo del Guadalajara de cara al Clausura 2009; sin embargo, no pudo demostrar su olfato goleador, ya que después de un semestre se marchó sin siquiera anotar un gol ni en Liga MX ni en Copa Libertadores, principalmente por el ascenso futbolístico del Chicharito Hernández.

Así fue el gol de la Hormiga González con el Olympiacos