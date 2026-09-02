Tras el primer gol del canterano del Guadalajara en Europa, el presidente del Rebaño no ocultó su alegría y envió un breve, pero emotivo mensaje para el goleador.

Armando González está iniciando su aventura en el futbol de Europa con el pie derecho, ya que en su primer juego como titular respondió con un gol de cabeza en el partido del Olympiacos contra AEL, por lo que todos los aficionados de Chivas están felices de ver que su canterano empieza a demostrar su talento en el Viejo Continente.

Sin embargo, la diana de la Hormiga no solo puso orgullosos a los hinchas del Guadalajara, sino que emocionaron hasta al presidente del Rebaño, Amaury Vergara, quien de inmediato le mandó un mensaje en redes sociales para el delantero de extracción rojiblanca.

“¡El primero de muchos, Hormiga! ¡Qué orgullo!“, escribió el presidente del Guadalajara en su cuenta de Instagram con una imagen del delantero surgido de la cantera del Rebaño celebrando su gol con un Kame-Hame-Ha.

Así fue el gol de la Hormiga González

¿Cuánto dinero ganó Chivas por la venta de la Hormiga González?

El Guadalajara tenía una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares por la carta de Armando González; sin embargo, con el Olympiacos se llegó a un acuerdo de 12 millones de dólares más incentivos por el 80 por ciento de la carta del delantero, lo que resultó un negocio redondo para Chivas.

¿Cuál fue el legado de la Hormiga González en Chivas?