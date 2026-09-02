En Guadalajara todo Chivas está con una sonrisa debido a que Armando González anotó su primer gol con Olympiacos. Tras su enorme actuación en la Copa de Grecia, la prensa mexicana se rindió en redes sociales por el gran partido de hormiga en el conjunto helénico.

Finalmente, Horgmia no solo inició como titular en el conjunto griego, sino que además logró marcar su primer tanto en el Viejo Continente. Esta situación se da luego de que el futbolista formado en Verde Valle haya recibido varias críticas por su falla ante Asteras por la jornada dos de la Superliga de Grecia.

Tras su gol frente a AE Larisa, las redes sociales de Olympiacos se inundaron con comentarios de aficionados de Chivas que festejaban el gol de Armando González. A su vez, la reacción de la prensa mexicana fue similar.

Armando González anotó y dio una asistencia en la victoria de Olympiacos. (Foto: X / @Olympiacos)

“La Hormiga rompe la sequía y se estrena con Olympiacos… El primero de muchos…”, advirtió David Faitelson. Por su parte, Villa Villa expresó: “HORMIGOOOOOL!!! Ya se estrenó en Grecia”. Asimismo, las principales portales deportivos colocaron el gol del exjugador del Guadalajara como una de las noticias del día.

Así reaccionó la prensa mexicana al gol de Armando González