Armando González llevó adelante su primer partido como titular y anotó para Olympiacos. Tras su anotación contra AE Larisa, la afición de Chivas inundó las redes del conjunto griego.

Finalmente, Armando González no solo fue titular en Olympiacos de Grecia, sino que además anotó su primer gol en el Viejo Continente. Tras su primera anotación, la afición de Chivas dijo presente en las redes del conjunto helénico para festejar con ellos a la distancia.

Hormiga González había tenido un gran debut en el futbol helénico debido a que generó jugadas de peligro y se perdió un gol debajo de la portería. Mientras en territorio nacional se criticaba su actuación, los medios griegos destacaron el estreno por cómo se asoció y buscó generar situaciones de gol ante Asteras.

Este miércoles, Olympiacos abrió el marcador luego de que Armando González marcara de cabeza en el primer tiempo. Tras su anotación, la afición de Chivas inundó las redes sociales del equipo de Atenas para festejar.

Armando González será titular en la Copa de Grecia.

“El sello de la casa, cabrones, tarde o temprano iba a mojar la Hormiga”, expresó un chivahermano. Y otro agregó: “Hormigol despertó, Vamosss Armando, Vamos Olympiacos”. Sin duda, la afición del Guadalajara es la mejor del mundo.

Así reaccionó la afición de Chivas