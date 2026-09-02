Chivas dejó ir a uno de los jugadores más importantes de su plantel cuando vendió a Armando González al Olympiacos, en un movimiento que generó varias críticas entre la afición rojiblanca por permitir la salida de su delantero titular cuando la Liga MX ya había comenzado. La decisión representó una baja sensible para el equipo de Gabriel Milito, que tuvo que afrontar el resto del torneo sin uno de sus principales referentes ofensivos.

Sin embargo, se nota que desde el Guadalajara siguen deseándole lo mejor en su carrera. Después de que este miércoles La Hormiga recibiera su primera titularidad con el conjunto de El Pireo y minutos más tarde consiguiera su primera anotación en Europa, desde Verde Valle mandaron un mensaje de orgullo por el canterano rojiblanco, celebrando sus primeros pasos en el futbol europeo.

La cuenta oficial de Chivas en español envió un mensaje más mesurado al delantero, escribiendo: “Que sea el primero de muchos, Hormiga”. Mientras tanto, la cuenta oficial del Guadalajara en inglés se dejó llevar por la emoción y prácticamente simuló estar gritando de alegría por el gol que consiguió el exdelantero rojiblanco con el Olympiacos.

Esto demuestra el gran seguimiento que el Guadalajara da a sus canteranos cuando consiguen emigrar al futbol europeo, además de reflejar los buenos términos en los que Armando González salió del club. Si bien desde el punto de vista deportivo fue doloroso perder a un jugador como él, Chivas también supo aprovechar la situación en el aspecto económico después de que La Hormiga renovara su contrato a principios de 2026, movimiento que permitió al club tener una mejor posición para negociar ante el interés de equipos europeos.

Ahora, el camino de Armando González en Europa comienza a ir en ascenso. Aunque su primera titularidad llegó en la Copa de Grecia y frente a un equipo de Segunda División, La Hormiga demostró varias de las cualidades que lo convirtieron en uno de los mejores delanteros mexicanos de la Liga MX la temporada pasada, por lo que es muy probable que pronto comience a competir seriamente por un puesto como titular en el Olympiacos.

Armando González enciende la competencia por la titularidad en el Olympiacos

La buena actuación de Armando González frente al AE Larisa no garantiza que vaya a ser titular en la Superliga de Grecia, pero sí representa una importante llamada de atención para el cuerpo técnico. La Hormiga ya puso presión sobre Ayoub El Kaabi, delantero titular del Olympiacos, quien ha disputado como titular los dos partidos de liga del equipo sin conseguir marcar e incluso falló un penal, mientras que el mexicano ya registra un gol y una asistencia en apenas su segunda aparición con el conjunto de El Pireo.