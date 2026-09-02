Armando González falló una jugada clara frente a la portería, en la cual el balón ni siquiera fue a puerta.

Armando González recibió este miércoles su primera titularidad con el Olympiacos en el partido de la Copa de Grecia frente al AE Larisa. José Luis Mendilibar decidió ni siquiera convocar al delantero titular del equipo, Ayoub El Kaabi, demostrando la confianza que tenía en La Hormiga para aprovechar esta oportunidad desde el inicio.

Sin embargo, el delantero mexicano volvió a mostrar una de las situaciones que más ha marcado su carrera. La Hormiga todavía parece padecer de falta de contundencia frente a la portería, un problema que incluso lo acompañó durante su etapa con Chivas, a pesar de que consiguió proclamarse campeón de goleo en el Apertura 2025 y terminó como subcampeón de goleo en el Clausura 2026.

En esta ocasión, González realizó un gran movimiento para desmarcarse y quedarse completamente solo frente a la portería rival. El canterano de Chivas se lanzó de “palomita” para intentar rematar el balón, pero terminó mandándolo por encima de la portería en una falla que recordó tanto su mejor cualidad como su principal problema en Guadalajara: su capacidad para encontrar espacios dentro del área, pero también las ocasiones claras que en ocasiones deja escapar.

Minutos después la Hormiga se estrenó como goleador en Europa con un gol también de cabeza

Afortunadamente para el delantero mexicano, aquella falla no terminó afectándolo y tuvo su revancha apenas unos minutos después. Al minuto 34, Armando González consiguió su primer gol con el Olympiacos y también lo hizo con un remate de cabeza, aprovechando un balón dentro del área para mandarlo al fondo de la red y comenzar así su aventura goleadora en el futbol europeo.