Armando González tenía una enorme responsabilidad este miércoles, luego de que se confirmara que recibiría su primera titularidad con el Olympiacos en la Copa de Grecia. José Luis Mendilibar decidió ni siquiera convocar al delantero titular del equipo, Ayoub El Kaabi, dejando claro que el partido ante el AE Larisa era la gran oportunidad para que La Hormiga comenzara a demostrar su capacidad como titular.

Sin embargo, la confianza fue respondida de la mejor manera posible, pues al minuto 34, casualmente el mismo número que utilizaba en Chivas y que también porta con el Olympiacos, González marcó su primer gol en Europa. El delantero mexicano apareció dentro del área y conectó un certero cabezazo que terminó mandando el balón al fondo de la portería rival para poner en ventaja al conjunto de El Pireo.

Incluso, La Hormiga tuvo un pequeño dejo de buena suerte en su anotación, ya que su compañero Christos Filis también intentó llegar al balón, aunque finalmente no consiguió alcanzarlo. González nunca perdió de vista el esférico y terminó aprovechando la oportunidad para abrir el marcador, consiguiendo así su primera anotación desde que comenzó su aventura en el futbol europeo.

Armando González ya había fallado una oportunidad clara minutos antes

Antes de conseguir su anotación, Armando González ya había tenido una oportunidad inmejorable para estrenarse como goleador del Olympiacos. La Hormiga solamente tenía que empujar el balón para mandarlo al fondo de la red, pero no consiguió conectar el esférico de forma correcta. Afortunadamente, el delantero mexicano no perdió la confianza y apenas unos minutos después tuvo su revancha para finalmente romper la sequía goleadora que arrastraba desde la temporada pasada.