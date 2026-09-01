El Director Deportivo del Guadalajara rompió el silencio sobre si se ha analizado la posibilidad de hacer una compra de último minuto para apuntalar la delantera.

Chivas recibió un duro golpe en su planeación para este Apertura 2026 con la venta de Armando González al Olympiacos de Grecia en este mercado de fichajes, por lo que muchos aficionados consideran que es necesario reforzar en esa posición, por lo que Javier Mier, Director Deportivo, emitió su postura final al respecto.

El directivo del Guadalajara reiteró su confianza absoluta a la plantilla de delanteros que tiene la escuadra tapatía encabezados por Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Jesús Hernández, por lo que negó rotundamente que se busque un refuerzo por la salida de la Hormiga.

“El plantel está completo. El plantel, desde que se hace la planeación. Nosotros, para tomar esta decisión siempre pensamos cómo podemos ir complementando lo que se pueda venir. Estamos convencidos y no nos mueve en lo absoluto el objetivo que tanto buscamos y que hemos mencionado en repetidas ocasiones (el título).

“El plantel está completo. Confiamos plenamente en los jugadores que están ahí, confiamos plenamente en los delanteros que tenemos, en los que podemos ir desarrollando.

“En el plantel que está armando y en las herramientas que podemos tener y que evidentemente, Gaby Milito y su cuerpo técnico irán tomando las decisiones que ellos crean pertinentes, pero nosotros estamos bien, estamos convencidos, estamos completos y nuevamente, firmes en el objetivo que es, evidentemente, el estar jugando la Final y levantando ese título“, declaró el directivo en Fox.

¿Cuáles son los números de los delanteros de Chivas?

Los refuerzos de Chivas con Javier Mier