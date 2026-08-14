Toda la comitiva de Chivas ya volvió a Guadalajara, pero evitaron preguntas de la prensa tras la eliminación.

Chivas está viviendo un momento muy distinto al que se esperaba al inicio de la temporada. Aunque la victoria contra Seattle Sounders de este miércoles permitió quitarse un poco de presión después de los malos resultados, la realidad es que el Guadalajara apenas suma dos triunfos en seis partidos, por lo que ahora tendrá que buscar una nueva victoria contra Santos Laguna para comenzar a corregir el rumbo en la Liga MX.

Considerando que hasta el momento no existen bajas definitivas entre los jugadores más importantes y que el equipo incorporó refuerzos de gran calidad, la expectativa dentro y fuera del Guadalajara sigue siendo conseguir mejores resultados en el futuro inmediato. Sin embargo, todo parece indicar que la indicación para los integrantes del plantel es mantener el contacto con la prensa al mínimo necesario mientras atraviesan este complicado momento.

Y es que durante las primeras horas de este viernes los jugadores de Chivas e incluso Javier Mier fueron vistos a su llegada a Guadalajara después del viaje desde Seattle. Aunque algunos se acercaron a saludar a los medios de comunicación y a los aficionados que se encontraban en el aeropuerto, ninguno quiso detenerse para responder preguntas sobre la actualidad del equipo, por lo que rápidamente continuaron con su camino.

Armando González tenía escolta en el aeropuerto.

La situación fue especialmente evidente con Armando González, quien acumula una racha de 11 partidos consecutivos sin marcar gol y, por ello, era uno de los futbolistas que probablemente recibiría más preguntas por parte de la prensa. El delantero rojiblanco incluso contó con una acompañante del club que se mantuvo cerca de él durante su recorrido para evitar que los medios pudieran acercarse y conseguir alguna declaración.

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En el caso de Javier Mier, el director deportivo del Guadalajara sí saludó a los medios con una sonrisa durante su paso por el aeropuerto. Sin embargo, tampoco se detuvo para dar declaraciones y simplemente continuó su camino hasta abandonar las instalaciones. De esta manera, tanto la directiva como los jugadores evitaron hacer comentarios después de la eliminación del equipo en la Leagues Cup.

Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Santiago Sandoval fueron los jugadores más buscados por prensa y aficionados

Entre todos los integrantes de la plantilla, Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Santiago Sandoval fueron algunos de los jugadores que más llamaron la atención a su llegada a Guadalajara. El Piojo sigue siendo uno de los referentes del equipo por su importancia dentro del campo, mientras que los dos jóvenes canteranos generan una enorme expectativa después de su destacado Premundial Sub-20 con México y su partidazo ante Seattle Sounders. Sin embargo, al igual que el resto de sus compañeros, ninguno se detuvo para responder preguntas, por lo que toda la atención ahora estará puesta en lo que suceda el domingo contra Santos Laguna.