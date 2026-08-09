Chivas viene de perder ante FC Dallas, por lo que Javier Mier dejó clara la postura de la directiva a pesar de la derrota en la Leagues Cup.

Chivas no estuvo a la altura de las circunstancias y quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 a manos de FC Dallas tras caer por 1-0 en San José, California. Tras lo vivido en territorio estadounidense, Javier Mier es uno de los primeros en romper el silencio para respaldar a Gabriel Milito luego de señalar en redes sociales que hay equilibrio, estabilidad y que están juntos.

A diferencia de lo sucedido en la temporada 2025-2026, el Guadalajara de Gabriel Milito llega a este segundo semestre del año como candidato a quedarse con todo torneo que dispute. En este comienzo, la única nota aprobada es que se mantiene la idea de juego, pero solamente se logró ganar uno de los últimos cinco partidos.

Ayer, Chivas volvió a quedar en deuda en el marcador junto a jugadores que han quedado a deber como Luis Romo, Fernando González y Armando González. El capitán del Guadalajara se mostró desconcentrado, el Oso no trascendió al momento de avanzar hacia el ataque, mientras que Hormiga dos tiros a portería de los cuales uno fue una mala decisión cuando la jugada pedía un pase.

Gabriel Milito se hizo cargo de la derrota de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras la derrota y eliminación de Chivas de la Leagues Cup, Gabriel Milito se hizo cargo de lo sucedido ante Dallas, pero no se le vio perdido por no haber encontrado el equipo. En lo colectivo, el Guadalajara juega de la misma manera que lo viene haciendo, pero no termina de anotar para quedarse con la victoria.

Luego de lo vivido en Estados Unidos, el primero en respaldar el proyecto de Chivas fue Javier Mier en redes sociales con un mensaje de cuatro palabras. “Equilibrio y estabilidad. Juntos”, expresó el director deportivo del Guadalajara, en una publicación en la que deja en claro que el Rebaño Sagrado no cambia el rumbo.

Imagen generada con ChatGPT.

Gabriel Milito se hizo cargo de la derrota de Chivas

En conferencia de prensa, Gabriel Milito se hizo cargo de la derrota de Chivas ante FC Dallas por la Leagues Cup 2026. “No haber podido darles una alegría a tanta gente que nos acompañó, produce mucho dolor y tristeza. No solamente el quedar fuera en el segundo partido, sino también que generamos mucha ilusión”, declaró.

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Y agregó: “Cuando uno genera mucha ilusión, después la desilusión es muy grande también. Por lo tanto, debo hacerme responsable de estos resultados, de esta campaña, que no fue la que venimos a realizar”.