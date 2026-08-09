Chivas no pudo contra FC Dallas luego de caer por la mínima diferencia en San José, California. Tras el partido, el equipo estadounidense se burló del Rebaño Sagrado.

Chivas no estuvo a la altura de las circunstancias y perdió por la mínima diferencia por 1-0 ante FC Dallas por la jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Tras el partido, el equipo de la Major Leagues Soccer no dejó pasar la oportunidad de burlarse del Rebaño Sagrado al publicar el famoso meme de Gonzalo llorando porque el Guadalajara volvió a perder.

No hay dudas de que el conjunto rojiblanco volvió a generar jugadas de peligro, pero no terminó de ser efectivo en la portería rival. Armando González, Miguel Gómez, Ángel Sepúlveda y Roberto Alvarado tuvieron jugadas claras de gol, pero las desperdiciaron ante las intervenciones del portero o porque decidieron mal.

Tras la victoria ante Chivas, FC Dallas no dejó pasar la oportunidad de burlarse del Guadalajara con un famoso meme. “Ya Gonzalo”, publicó el conjunto estadounidense junto la imagen del aficionado del Rebaño Sagrado llorando de espalda, más el resultado del partido.

Gabriel Milito se hizo responsable de la derrota de Chivas

Tras el partido, Gabriel Milito volvió a hacerse cargo de la derrota de Chivas ante FC Dallas por la Leagues Cup. “No haber podido darles una alegría a tanta gente que nos acompañó, produce mucho dolor y tristeza. No solamente el quedar fuera en el segundo partido, sino también que generamos mucha ilusión”, declaró.

Y agregó: “Cuando uno genera mucha ilusión, después la desilusión es muy grande también. Por lo tanto, debo hacerme responsable de estos resultados, de esta campaña, que no fue la que venimos a realizar”.

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A su vez, el técnico argentino le dejó un mensaje a la afición de Chivas. “Es una gran desilusión para nosotros, porque teníamos mucha ilusión en poder hacer un muy buen campeonato y no imaginamos, al término de dos partidos, haber obtenido estos resultados. Estamos con mucha tristeza, con mucha desilusión porque este equipo había generado mucha expectativa, mucha ilusión, pero los resultados que quisimos conseguir, no fuimos capaces de lograrlo”, cerró Gabriel Milito.