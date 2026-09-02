Uno de los jugadores que en las últimas horas hace enorgullecer a toda la afición de Chivas es sin duda Armando González, quien acaba de anotar su primer gol con Olympiacos. Uno de los que se mostró feliz por su actuación en la Copa de Grecia fue Carlos Hermosillo, quien aprovechó sus redes sociales para felicitarlo.

El debut de la Hormiga se dio el pasado domingo en la jornada 2 de la Superliga de Grecia y falló un claro gol al estrellar el tiro en el travesaño. Sin embargo, la prensa especializada helénica aprobó los primeros pasos del exjugador rojiblanco en el Viejo Continente porque no solo generó una jugada de peligro, sino que además se asoció bien con sus compañeros.

En la Copa de Grecia, Armando González no solo tuvo su primer juego como titular, sino que además marcó de cabeza para abrir el marcador de Olympiacos ante AE Larisa. Tras el partido, Carlos Hermosillo, exjugador de Chivas y leyenda de Cruz Azul, utilizó sus redes sociales para felicitar al canterano rojiblanco.

Armando González anotó su primer gol con Olympiacos. (Foto: X / @Olympiacos)

“¡Segundo partido con Olympiacos y ya llegó el primer gol de Armandito González! 54 minutos para su primera anotación, ¡lo metió en la Copa de Grecia!”, escribió el exjugador en su cuenta de X. Cabe destacar que en Fox Sports, Hermosillo le había aconsejado que trabajase su mentalidad para que no falle anotaciones claras cuando mantenía una sequía goleadora en la Liga MX.

Afición de Chivas festejó el gol de Armando González

Tras la anotación de Armando González, las redes sociales de Olympiacos se revolucionaron debido a que cientos de aficionados de Chivas se volcaron a festejar el gol de la Hormiga. “El sello de la casa, cabrones, tarde o temprano iba a mojar la Hormiga”, expresó un chivahermano. Y otro agregó: “Hormigol despertó, Vamosss Armando, Vamos Olympiacos”.

Así reaccionó la prensa mexicana al gol de Armando González

La afición de Chivas no fue la única en reaccionar ante el gol de Armando González, sino también la prensa especializada. “La Hormiga rompe la sequía y se estrena con Olympiacos… El primero de muchos…”, advirtió David Faitelson. Por su parte, Villa Villa expresó: “¡¡¡HORMIGOOOOOL!!! Ya se estrenó en Grecia”.