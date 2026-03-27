México es un país apasionado por el futbol, por lo que de cara a todas las Copas del Mundo, surgen diferentes polémicas por el armado de la lista final, en donde siempre surge la controversia con algunos jugadores en donde en esta ocasión se trataría de Álvaro Fidalgo.

El mediocampista que actualmente milita en el Betis ha sido blanco de críticas debido a su naturalización como mexicano pese a que anteriormente había dicho que no le interesaba jugar en el Tricolor, ya que sueño era representar a su país, España.

Es por eso que el exjugador del Guadalajara, Carlos Hermosillo, no tuvo filtros y aseguró que es “una burla” el llamar al exjugador del América, ya que aseguró que su cambio de nacionalidad fue “por conveniencia” para poder jugar un Mundial, ya que con la Furia Roja.

“Es una burla. No tengo ningún problema, bienvenido. Pero esas cosas que hoy defienden de que es mexicano. ¿Por conveniencia o por convicción?

“Javier Aguirre van no sé cuántas veces que traes naturalizados y no pasa nada. No tengo nada con los naturalizados, pero Fidalgo, bienvenido, pero no pasa nada”, dijo el exdelantero en Fox Sports.

¿Cuáles fueron las palabras de Álvaro Fidalgo para negarse a jugar con México?

“Lo dije muchas veces. Al final creo que cada jugador siente su país como lo más grande. Creo que México tiene jugadores en mi posición de una calidad increíble y te podría decir muchos ahora mismo: Luis Chávez, Érick Gutiérrez, Héctor Herrera, Fernando Beltrán, Andrés Guardado.

“Es una cosa que no hace falta ni decir. Siento que mi sueño está, aunque es prácticamente imposible el día de hoy, tener una oportunidad en la Selección española porque para eso habría que crecer muchísimo, pero el sueño está ahí. Trabajar es gratis y soñar también y en ello estoy”, declaró el mediocampista en febrero del 2023 cuando militaba en el América.