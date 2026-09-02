El lateral que aún pertenece al Guadalajara ya fue anunciado como refuerzo de La Máquina, lanzando un mensaje para la afición celeste.

Alan Mozo se convirtió en nuevo refuerzo de Cruz Azul después de ponerle fin de forma anticipada a su préstamo con el Pachuca, en donde el lateral ya dio sus primeras palabras enfundado con la camiseta celeste, en donde inclusive lanzó una promesa a la afición de La Máquina.

El futbolista que aún pertenece a Chivas, logró avanzar en su negociación para convertirse en refuerzo del conjunto de La Noria pese a que estaba cedido con los Tuzos, llegando para “reemplazar” a Erik Lira, quien terminó quedándose por no poder ser contratado con el Mónaco.

Después de ser anunciado como refuerzo con Cruz Azul, Alan Mozo saludó a sus nuevos aficionados, asegurando estar feliz de llegar al conjunto cementero y lanzándoles la promesa de que se brindará al máximo por la causa del conjunto celeste.

“Hola, azules. ¿Cómo están? Soy Alan Mozo. Estoy muy ilusionado y muy feliz de estar acá. Los veo muy pronto y lo voy a dar todo“, dijo el lateral que sigue perteneciendo al Guadalajara en un video difundido en las redes sociales del conjunto celeste.

Chivas se olvidó de Alan Mozo

Pese a que el lateral aún pertenece al Rebaño Sagrado, el club rojiblanco no hizo ningún anuncio sobre el cambio de equipo del lateral, el cual estaba a préstamo en el Pachuca durante todo este año 2026, en donde se rompió el acuerdo con los Tuzos para poder negociarlo con los celestes.

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El contrato de Alan Mozo con Chivas

Alan Mozo renovó contrato con Chivas hasta el verano del 2027 con opción de extenderlo por un año más de forma opcional, acuerdo que debieron activar para poder mandar a préstamo con opción de compra al lateral rumbo a Cruz Azul, en donde el Rebaño ganará al desprenderse de la totalidad del salario del futbolista.