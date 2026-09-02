El comunicador de ESPN hizo un análisis a través de los resultados que exhibió la debilidad más grande del Guadalajara en este semestre.

Chivas se ha convertido en un equipo sumamente irregular en este segundo semestre del 2026 debido a que sigue registrando muchas dificultades para obtener las victorias tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup 2026, en donde muchos especialistas han señalado la problemática de la falta de contundencia.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, detectó otra carencia que están registrando los dirigidos por Gabriel Milito y es en zona defensiva, ya que de los nueve partidos disputados en este nuevo semestre, el conjunto tapatío solamente ha podido mantener el cero en su portería en dos ocasiones, en donde curiosamente consiguió el triunfo.

“Para mí está muy claro. El tema, desde mi perspectiva, con el equipo de Chivas es que le cuesta un mundo dejar la portería en cero y mientras eso no suceda, la posibilidad de ganar partidos, disminuye“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Cabe destacar que durante el Clausura 2026, el Guadalajara mantuvo su portería en cero en ocho partidos, siendo una de las claves por las que sumó puntos recurrentemente, instalándose en los primeros peldaños de la tabla de posiciones del torneo anterior.

¿Por qué está débil la defensa de Chivas?

El Guadalajara ha registrado muchas dificultades para el armado de su plantel en aparato defensivo, ya que las lesiones se han convertido en un dolor de cabeza para Gabriel Milito, ya que la mayoría de sus bajas coinciden en esa zona del campo.

Daniel Aguirre – Lesionado

José Castillo – Lesionado

Miguel Tapias – Lesionado

Bryan González – Lesionado

Richy Ledezma – Recuperado

¿Cuáles son los resultados que ha obtenido Chivas en el segundo semestre del 2026?