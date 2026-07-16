El famoso reportero de ESPN y especialista en la cobertura del Guadalajara, nos comparte su opinión en donde está convencido de que este Apertura 2026 se pintará de rojiblanco.

Saludos, amigos de Rebaño Pasión. ¿Cómo están? Pues ya en la víspera y en la espera de lo que va a ser el arranque del torneo para el equipo de las Chivas, que a mí, sinceramente, se los dejo muy claro: es plantel top. Chivas es el mejor plantel de la Liga MX.

Chéquenlo. Lo dice Transfermarkt, que lo pone como el equipo más caro de toda la Concacaf, por ende el más caro de la Liga. Pero si revisamos hombre por hombre, hoy en día Chivas es más que Cruz Azul, que América, que Tigres, que Monterrey y que Toluca, sin lugar a duda.

Y a partir de ahí, me parece que la exigencia para este equipo no es otra más que el título. Y no solo por los billetazos que ha tenido que soltar Amaury o por el trabajo que ha hecho Gaby Milito y los jugadores para elevar el nivel de los propios futbolistas. Sino también por lo que se realizó el año anterior, donde el primer torneo Chivas fue sexto, quedó eliminado en Cuartos; segundo torneo, Chivas es segundo lugar, queda eliminado en Semifinal. Bueno, hoy le correspondería o tendría que tocarle llegar al título.

Y para mí, ese es el pronóstico que tengo con respecto al equipo del Guadalajara: Chivas va a ser campeón en esta temporada. Está todo puesto: continuidad en el cuerpo técnico, sincronía con la directiva, los jugadores le creen al 100 por ciento a Gaby Milito, le han sostenido la base y, encima de todo, se la reforzaron con los dos mejores jugadores mexicanos del torneo anterior: Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Así es que no tengo expectativa menor que esa, que Chivas levante el título en este semestre. Ojalá que las cosas puedan fluir como lo han hecho hasta ahora. Y la banca de Chivas será superpoderosa. A ver, nada más imagínense el escenario: entre Brian, Piojo, Efra, Jordan y Kevin, entre esos cinco se disputan dos lugares en el equipo. O sea, de esos cinco, tres tendrán que ir a la banca. Súmenle que tiene cinco mundialistas, más los jóvenes que han ido surgiendo… ¡Plantelazo! Plantelazo el del Guadalajara. Se los firmo: Chivas va a ser campeón.

¿Cuál es el calendario de Chivas en el Apertura 2026?