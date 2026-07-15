Chivas se prepara de la mejor manera para el inicio del Apertura 2026. En la previa, Amaury Vergara cumplió con fichajes, pero quedó a deber con Gabriel Milito.

A diferencia de otros campeonatos, la ilusión de Chivas está renovada. A pocos días del inicio del Apertura 2026, los chivahermanos se encuentran expectantes de que este sea el semestre ideal porque Guadalajara promete goles y victorias. Mientras se espera que en la jornada uno haya un golpe sobre la mesa cuando se reciba a Toluca, Amaury Vergara mantiene una asignatura pendiente con Gabriel Milito: la renovación de su contrato. ¿Qué falta para que se haga oficial?

En menos de doce meses, el profesor Milito cumplió la promesa que había realizado ni bien arribó a Guadalajara: despertar al gigante dormido. Con una sonrisa, una advertencia a los jugadores y un guiño a la afición, el entrenador albiceleste dejó atrás los temores que había por lo vivido con Fernando Gago y dio motivos para volver a creer.

Tras una temporada en Chivas, Gabriel Milito demostró que es capaz de marcar la diferencia con pocos recursos. Mientras en el Apertura 2025 aparecían las bajas por lesión y en el Clausura 2026 Javier Aguirre se llevó a cinco titulares para preparar el Mundial 2026, él apostaba por los de casa, cerraba filas y ponía contra las cuerdas a equipos millonarios.

Gabriel Milito renovó la ilusión de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Ojo, llegaron siete jugadores de primer nivel y recibió el respaldo de la directiva cuando las victorias no aparecían en el inicio de su gestión. Sin embargo, se sostuvo a base de resultados y una idea clara con la que se mantuvo en el Guadalajara. La coherencia para declarar como para actuar fue clave para que la plantilla confiara en el trabajo que llevaba adelante con su cuerpo técnico.

A poco más de un año de su llegada, la pregunta que surge es cuando hacen oficial su renovación. El momento de arriesgar para Amaury Vergara es ahora cuando no hay presión por los resultados, cuándo no comenzó la Leagues Cup y la Liguilla aún queda lejos. El patrón no se está dando cuenta de que el técnico argentino puede ser el líder de un proyecto que puede marcar una época enorme como sucedió con Ricardo Ferretti en Tigres.

¿Por qué Chivas debe renovar a Gabriel Milito?

Querer jugar con un estilo propio parece fácil de decir, pero son muy pocos entrenadores que lo pueden hacer. Gabriel Milito le dio una identidad clara a Chivas que estaba perdido a pesar de tener mucho talento en fuerzas básicas. Allí se encuentra el principal motivo para que el Guadalajara le de un contrato de dos años más.

A su vez, es un entrenador al que le gusta trabajar con jóvenes. Los apapacha, pero les exige como la historia del club lo demanda. Amaury Vergara siempre buscó depender de sus fuerzas básicas para marcar la diferencia y allí el entrenador argentino es el idóneo para hacer realidad el plan del patrón.