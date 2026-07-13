En El Semillero Sagrado, la nueva sección de Rebaño Pasión dedicada a las promesas de la cantera, conocemos a Uziel Vargas: capitán de la Sub-17, seleccionado mexicano y una de las joyas que ilusionan al Guadalajara.

Si algo ha caracterizado a Chivas a lo largo de su historia es la confianza en su cantera. En una institución que compite únicamente con futbolistas mexicanos, el desarrollo de jóvenes talentos no es una alternativa, sino una necesidad. Por eso, en esta nueva sección de Rebaño Pasión llamada El Semillero Sagrado, repasaremos las historias de las principales promesas del club. El primer nombre de la lista es Uziel Vargas, capitán de la Sub-17 y una de las grandes esperanzas del Guadalajara para los próximos años.

Integrante de la generación 2009, Uziel Vargas se ha consolidado como uno de los referentes de su categoría gracias a sus condiciones futbolísticas y a su liderazgo dentro de la cancha. Habitualmente se desempeña como mediocampista ofensivo, con capacidad para generar juego, llegar al área rival y aparecer en momentos importantes. No es casualidad que porte el gafete de capitán en un equipo repleto de talento.

Uziel Vargas es uno de los grandes prospectos de la Cantera Rojiblanca (Imago7)

Su crecimiento también lo ha llevado a convertirse en un habitual dentro de las convocatorias de la Selección Mexicana Sub-17. De hecho, forma parte de la generación que consiguió la clasificación al Mundial Sub-17 de Catar 2026, donde apunta a ser una de las piezas importantes del combinado nacional. Además, ya cuenta con experiencia internacional tras haber obtenido el tercer lugar en el prestigioso Mondial Football Montaigu, uno de los torneos juveniles más reconocidos del mundo y una histórica plataforma para futuras figuras del futbol internacional.

La figura de Chivas Sub-17 en Colombia

La Copa Imposible 2026 terminó de confirmar el potencial de Uziel Vargas. Aunque Chivas conquistó la Copa Bronce gracias al gol de Hendrick Castañeda en la final frente a Fortaleza, el capitán fue el futbolista más determinante del equipo durante toda la competencia. Terminó el torneo con dos goles y una asistencia, participando directamente en tres anotaciones rojiblancas.

Su influencia fue clave en el recorrido del Guadalajara. Chivas finalizó tercero en la fase de grupos tras sumar dos empates y una derrota, resultado que le permitió acceder a la Copa Bronce. A partir de entonces, el equipo mostró su mejor versión, eliminó a Independiente Medellín, derrotó a la Selección Antioqueña y finalmente venció a Fortaleza para quedarse con el título. En ese camino, Vargas anotó, asistió y asumió el papel de líder futbolístico de la plantilla.

El buen momento de Uziel Vargas no es producto de una sola semana. Durante la última temporada disputó 24 partidos y anotó 11 goles con la Sub-17 de Chivas, categoría que terminó como líder de la fase regular. Sus números, sumados a su liderazgo y a las actuaciones que firmó en Colombia, lo colocan como uno de los futbolistas más prometedores de la cantera rojiblanca.

Después de lo mostrado en la Copa Imposible, no sería extraño verlo dar el salto a la Sub-19 durante el Apertura 2026. Capitán de Chivas, seleccionado mexicano, medallista en Montaigu, figura de un torneo internacional y dueño de una notable producción ofensiva para un mediocampista, Uziel Vargas reúne varios de los atributos que suelen acompañar a las grandes promesas del Guadalajara. El tiempo dirá hasta dónde puede llegar, pero hoy su nombre ya aparece entre los canteranos que la afición rojiblanca debe seguir de cerca.