Los analistas de Fox Sports destacaron el plantel de Gabriel Milito y lo señalaron como favorito al título.

Las Chivas de Guadalajara llegarán al Apertura 2026 con una presión adicional. Más allá de la ilusión que existe entre los aficionados por el proyecto encabezado por Gabriel Milito, ahora también son los analistas quienes colocan al Rebaño como el principal candidato al título. Así quedó reflejado durante una reciente edición de Cuadro Titular, programa de Fox Sports, donde varios de sus integrantes coincidieron en que el Guadalajara tiene argumentos suficientes para pelear por el título.

Durante el debate, Beto García Aspe destacó que el club rojiblanco ya no puede escudarse en las limitaciones que supone jugar únicamente con futbolistas mexicanos. Para el exseleccionado nacional, la directiva ha realizado un trabajo importante reforzando al plantel en los últimos mercados y cuenta con una base consolidada que viene de mostrar un nivel competitivo en el torneo anterior.

Además, García Aspe consideró que el mayor acierto de Chivas fue la contratación de Gabriel Milito. “El mejor refuerzo que tiene es el entrenador que tiene”, aseguró el analista, quien posteriormente también resaltó la calidad de varios futbolistas del plantel. “Tiene al portero titular de la selección, tiene a la Hormiga, tiene a los carrileros, tiene a Alvarado, tiene a Romo. Para Chivas creo que va a ser el que tiene el mejor equipo”, afirmó.

Por su parte, Christian “Chaco” Giménez respaldó la postura de su compañero y fue incluso más allá al colocar al Guadalajara como el principal favorito para conquistar la Liga MX. “Mejor equipo, pero también entrenador. Mejor entrenador, mejor equipo, y es el candidato número uno para buscar ser campeón en el fútbol mexicano”, señaló durante la discusión. El exfutbolista argumentó que el equipo llega con una base sólida, continuidad en su proyecto y refuerzos que fortalecieron aún más al plantel.

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Ambos analistas coincidieron en que el Guadalajara fue uno de los equipos que mejor fútbol practicó durante el torneo pasado y que la continuidad del proyecto de Milito representa una ventaja importante respecto a otros contendientes. Aunque aclararon que Toluca también debe ser tomado en cuenta en la pelea por el campeonato, insistieron en que el Rebaño cuenta actualmente con una de las plantillas más fuertes de la Liga MX.

Las declaraciones cobran todavía más relevancia si se considera que, de acuerdo con Transfermarkt, Chivas posee actualmente la plantilla de mayor valor de mercado del futbol mexicano. Con un proyecto consolidado, refuerzos recientes y un entrenador que ha recibido elogios dentro y fuera del club, las expectativas alrededor del Guadalajara continúan creciendo de cara al Apertura 2026.

El calendario de Chivas en el Apertura 2026

Chivas debutará este sábado en el Apertura 2026 de la Liga MX recibiendo a Toluca en el Estadio Akron, por la Jornada 1.