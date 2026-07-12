El mediocampista de 26 años fue titular en los dos amistosos de pretemporada y apunta a jugar desde el inicio en el debut frente a Toluca.

Faltan sólo algunos días para el comienzo del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Chivas de Guadalajara debutarán frente a Toluca en el Estadio Akron y a estas alturas, hay motivos para creer que Kevin Castañeda, uno de los fichajes rojiblancos para el próximo certamen, será titular en el estreno del Guadalajara, pues trabajó desde el primer día de pretemporada y jugó desde el inicio en los dos amistosos disputados.

El futbolista de 26 años, procedente de Tijuana, fue titular en los duelos frente a Correcaminos y Leones Negros. Ante la ausencia de varios seleccionados que suelen ser titulares en el esquema de Gabriel Milito, Castañeda apunta a tener su estreno, posiblemente en una doble punta compartida con Jordan Carrillo, la otra incorporación rojiblanca para este semestre.

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De hecho, Castañeda ya muestra su impacto en el Guadalajara. En el último amistoso contra Leones Negros, la cuenta oficial de Chivas detalló que el ex Xolos fue clave en la jugada del gol, con una buena habilitación para Richard Ledezma, antes de que este asistiera a Daniel Aguirre, el autor del gol.

Las Chivas de Gabriel Milito acostumbran a tener mucha posesión de balón, apostando por el juego asociado y juntando mucha habilidad individual por dentro, para luego encontrar en amplitud o profundidad a sus habituales carrileros, Richard Ledezma y Bryan González. La capacidad técnica de Castañeda y su golpeo de balón puede ser un argumento más de la competitividad rojiblanca.

La variante que podría quitar a Castañeda del 11 inicial sería con una doble punta conformada por Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, lo cual obligaría a Milito a escoger entre uno de sus mediapuntas, pudiendo salir Castañeda o bien Jordan Carrillo, el otro refuerzo. Pero habitualmente, Milito suele jugar con un sólo atacante definido y dos elementos por detrás como Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, quienes no estarían disponibles para el debut.

Probable alineación de Chivas vs. Toluca