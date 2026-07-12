Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Toluca por el Apertura 2026. En medio de este contexto, revelan que una variante en la alineación podría ser la salida del Oso González.

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a Toluca por la jornada uno en el Estadio Akron. Bajo este panorama, Alex Ramírez reveló que el equipo de Gabriel Milito será muy explosivo, por lo que no sería extraño que Fernando González pierda la titularidad para ver minutos en los segundos tiempos.

Uno de los puestos que toda la afición esperaba que se reforzará para el siguiente torneo era en la contención porque el Oso no terminaba de dar la seguridad que se esperaba. En uno de los aspectos que el Rebaño Sagrado sufría no era al momento de meter el pie, sino en la salida ya que había cometido errores muy grandes.

El próximo fin de semana Chivas tendrá su debut en el Apertura 2026 cuando enfrente a Toluca por la jornada uno en el Estadio Akron. Mientras muchos se preguntan cuál será la alineación para recibir a los Diablos Rojos, hay insiders que comienzan a adelantar que por el equipo de Gabriel Milito será muy explosivo y que por el tipo de mediocampo que presentó ante Leones Negros no sería extraño que Fernando González sea suplente.

Gabriel Milito podría dejar en el banco a Fernando González. (Foto: Imago7)

“En medio campo, porque insisto lo vertiginoso que va a ser Guadalajara, no me extraña que el Oso lo veamos en el campeonato entrando en ciertos momentos del partido para meter más controles en el mediocampo para cuidar uno o dos goles de ventaja”, reveló Alex Ramírez, periodista de Azteca Jalisco en su canal de YouTube.

¿Por qué Fernando González dejaría de ser titular en Chivas?

Con la llegada de Gabriel Milito a Chivas, Fernando González comenzó en el fondo de la fila esperando a que surgiera una oportunidad. Para la mitad del Apertura 2025 ya era titular indiscutido, mientras que en el Clausura 2026 comenzó de inicio en cada partido para darle la seguridad en el retroceso rojiblanco.

Para el Apertura 2026, daría la sensación que el entrenador argentino quiere aprovechar su poderío en el mediocampo para utilizar más a Kevin Castañeda y a Jordan Carrillo, flamantes refuerzos en este libro de pases.. Sin dudas es un referente en el conjunto rojiblanco que tendrá competencia con Samir Inda, Luis Rey y Luis Romo.