Se reveló que en el Guadalajara se ha tomado una importante decisión para el armado del plantel de cara al Apertura 2026

Chivas sigue trabajando fuerte en la construcción de un plantel poderoso que le permita competir de tú a tú con todos los adversarios de la Liga MX, convirtiéndose en la plantilla más cara de toda la Concacaf; sin embargo, Gabriel Milito sabe que se le abrió un espacio en la defensa por la salida de Gilberto Sepúlveda.

Es cierto que el Tiba ya no era un futbolista que tuviera participación constante en el Guadalajara; sin embargo, su salida deberá ser cubierta en caso de cualquier emergencia como las que se suscitaron en el Clausura 2026 en donde se registraron lesionados y hubo complicaciones para suplir las ausencias.

Es por eso que el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, reveló que en el análisis que se ha realizado internamente en el chiverío todo parece indicar que no se buscará ninguna alternativa en el mercado de fichajes, sino que se buscará impulsar el talento de casa, en donde Ángel Chávez sería la apuesta más importante para apuntalar la zaga.

“Todo apunta a que el equipo se va a quedar tal y como está. ¿Quién sería el encargado de cubrir el espacio que deja el Tiba Sepúlveda? Ángel Chávez, un muchacho que llegó el torneo pasado proveniente de Tapatío. Fue fichado para Tapatío, pero llegó del Necaxa.

“En los momentos en que ha tenido la oportunidad, lo ha hecho bastante bien. Ahora que se va el Tiba, lo más seguro es que él sea el que ocupe ese espacio (…) Está el tema de Miguel Tapias, se está analizando esa situación, parece que tiene el tiempo listo en Chivas. Por ahora no se ve que Chivas piense en salir al mercado porque los tiene en casa”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son otras alternativas de Chivas para la defensa?

Gabriel Milito cuenta con múltiples alternativas para poseer una defensiva sólida y opciones de recambio que le permitan desempeñar su estilo de juego ofensivo construido desde el cuadro bajo, en donde destaca la reciente reincorporación de Luis Rey, quien estuvo un año prestado en el Puebla.