La mediocampista de 19 años, destacada en la Sub-19 de Chivas y convocada recientemente a la Selección Mexicana Sub-20, jugará a préstamo en Atlante durante el Apertura 2026.

La reestructuración de Chivas Femenil rumbo al Apertura 2026 sigue dejando movimientos que llaman la atención entre los aficionados rojiblancos. Uno de los más recientes es el préstamo de Vanessa González al Atlante, una futbolista de apenas 19 años que venía destacando en las categorías juveniles del club y que incluso es considerada por la Selección Mexicana Sub-20.

La mediocampista se convirtió en una de las jugadoras más importantes de la categoría Sub-19 del Guadalajara durante los últimos torneos. Su crecimiento dentro de Verde Valle le permitió acercarse al primer equipo y sumar sus primeros minutos en la Liga MX Femenil, aunque la fuerte competencia en su posición limitó las oportunidades para consolidarse de manera inmediata.

Vanessa González fue presentada como refuerzo de Atlante Femenil (Atlante)

Además de su rendimiento en la cantera rojiblanca, Vanessa recibió una convocatoria con la Selección Mexicana Sub-20 durante el pasado mes de junio como parte de la preparación para la Copa del Mundo de la categoría. Ese llamado confirmó que se trata de una futbolista seguida de cerca por los cuerpos técnicos nacionales y reforzó la percepción de que es una de las jóvenes con mayor proyección dentro de la institución.

De hecho, su salida estuvo acompañada por una situación curiosa. Diversos aficionados detectaron que la futbolista se había despedido de Chivas mediante una publicación en redes sociales, aunque posteriormente el mensaje fue eliminado. Poco después, el club continuó presentándola públicamente como una “rojiblanca de selección”, en referencia a su convocatoria con México Sub-20, lo que alimentó aún más las conversaciones sobre su futuro.

Desde una perspectiva deportiva, la cesión al Atlante tiene sentido. En lugar de permanecer como una alternativa con pocos minutos en el primer equipo, González tendrá la posibilidad de competir de forma regular en un nuevo proyecto de Liga MX Femenil. Sin embargo, para una parte de la afición rojiblanca sigue resultando llamativo que una mediocampista de 19 años, con recorrido en selección nacional juvenil y un destacado paso por la Sub-19, tenga que buscar continuidad fuera de Verde Valle para seguir creciendo.

Imagen generada con IA Chat GPT.

El tiempo terminará dictando sentencia sobre la decisión. Pero si Vanessa González logra consolidarse en Atlante, Chivas podría encontrarse dentro de unos meses con una futbolista mucho más madura, experimentada y preparada para competir por un lugar en el primer equipo.

Así será la pretemporada de Chivas Femenil

Mientras se define el plantel para el Apertura 2026, Chivas Femenil ya tiene confirmada su preparación. Las rojiblancas realizarán pruebas médicas y físicas del 13 al 15 de julio, viajarán a Querétaro para trabajar en el Club La Loma del 16 al 25 de julio y disputarán dos amistosos de pretemporada: ante León el 21 de julio y frente a Necaxa el día 25.