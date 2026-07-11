El Rebaño todavía no conoce su camino en el próximo torneo y tampoco ha iniciado formalmente la pretemporada, en medio de un mercado con varias bajas y ninguna incorporación confirmada.

Mientras gran parte de la atención del entorno rojiblanco está puesta en el primer equipo masculino y el inminente arranque del Apertura 2026, Chivas Femenil atraviesa una situación muy diferente. A menos de tres semanas de la fecha prevista para el inicio del campeonato, la Liga MX Femenil sigue sin publicar el calendario oficial, una incertidumbre que también condiciona la planificación del Guadalajara.

El panorama resulta todavía más llamativo en Verde Valle. Hasta el momento, Chivas Femenil no ha comenzado oficialmente su pretemporada y tampoco ha presentado refuerzos para el nuevo semestre. En cambio, sí ha confirmado movimientos importantes de salida, siendo una de los más resonantes la de Celeste Espino, portera que se marchó al América. Sin conocer el calendario ni los rivales, el armado del equipo continúa en pausa.

La explicación principal del retraso estaría en la discusión de un nuevo formato de competencia. La Liga MX Femenil abandonaría para el próximo torneo el sistema de tabla general para volver a un esquema de dos grupos de nueve equipos, lo que modificaría la cantidad de partidos de la fase regular y la clasificación a la Liguilla. Sin embargo, las diferencias entre los clubes respecto a ese proyecto han impedido que se oficialicen tanto el reglamento como el calendario.

La incertidumbre ya provocó reacciones dentro del propio futbol femenino. La portera Renata Masciarelli, recientemente incorporada al Puebla, manifestó públicamente su sorpresa por la ausencia del calendario, reflejando una preocupación compartida por futbolistas y cuerpos técnicos. Especialistas también remarcan que esta situación afecta la planificación de entrenamientos, amistosos, viajes, campañas de abonos y la preparación deportiva de los clubes.

Encuesta ¿Estas de acuerdo con el nuevo formato de la Liga MX Femenil? ¿Estas de acuerdo con el nuevo formato de la Liga MX Femenil? Sí, tiene buena pinta No, mejor como estaba Ya votaron 2 hinchas

¿Cuándo comienza el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

En principio, el Apertura 2026 mantiene como fecha tentativa de inicio el 31 de julio, aunque la Liga MX Femenil todavía no lo ha ratificado oficialmente. Mientras tanto, Chivas Femenil continúa esperando definiciones para comenzar una nueva temporada con muchas incógnitas: sin calendario, sin altas confirmadas y con un plantel que ya perdió varias piezas importantes durante el mercado.

Todas las bajas de Chivas Femenil para el Apertura 2026

De momento, el Guadalajara sólo ha anunciado renovaciones de contrato y bajas, ya sea por contratos que finalizaban, cesiones o acuerdos de salida. Futbolistas como Kinberly Guzmán, Casandra Montero, Celeste Espino, Joselyn de la Rosa, Isabela Esquivias, Amalia López, Ivonne González y Yamile Franco no continuarán como rojiblancas de cara al Apertura 2026.